金秀賢稱金賽綸「交往時未成年」錄音造假！鑑定結果曝光 調查進入收尾

娛樂中心／施郁韻報導

已故女星金賽綸和男星金秀賢爭議延燒。（圖／資料照）

已故女星金賽綸逝世後風波不斷，金秀賢捲入女方生前財務糾紛，家屬指控金秀賢與當時未成年的金賽綸交往，並公開新的備忘錄與錄音等資料。金秀賢強調雙方交往時，女方已成年，警方將金賽綸家屬給予的「生前錄音」提交給國立科學搜查研究院鑑定，相關調查已快要完成。

金賽綸家屬、「橫豎研究所」日前公開錄音檔，音檔中疑似是金賽綸的聲音，直指自己未成年與金秀賢發生性關係，認為自己被利用；金秀賢公司Gold Medalist發出聲明反擊，指錄音檔經過變造，並非事實，「錄音檔提供者曾向Gold Medalist索取金錢，並寄送部分包含金賽綸聲音的錄音檔，但該檔案已被判定是經過音檔變造，強調未接受錄音檔提供者的任何要求。」

廣告 廣告

Gold Medalist依《跟蹤防製法》與《資訊通信網利用促進及資訊保護等相關法律》（誹謗）提出刑事控告，並將與調查機關密切合作，竭盡全力確保橫豎研究所遭法律與原則受到處罰。

為了查明真相，首爾江南警察署今年8月委託韓國國科搜對該錄音文件進行鑑定。國科搜在發給韓國警方的通報中解釋，由於警方委託鑑定的錄音並非原始文件，是記者會現場播放版本的錄音樣本，且文件中混雜了大量背景噪音，受限於目前的技術水平，難以判定是否經過AI偽造或篡改。

首爾警察廳廳長朴正保15日在記者會表示：「針對錄影檔鑑定已收到數位取證結果，正進入調查收尾階段。」透露相關調查已快要完成。



更多三立新聞網報導

金秀賢下空遊走金賽綸家！19分鐵證片全吻合 連6聲明網勸「別再說謊」

昔讚國手尪1天6次！安歆澐恐怖家暴照曝 髮勒脖「雙眼充血」打離婚官司

壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

案外案！金賽綸「粉紅色日記本」藏線索 爆金秀賢聯合表哥陷害徐睿知

