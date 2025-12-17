金秀賢與金賽綸錄音檔真偽成關鍵！警方調查進入收尾階段

韓國男星金秀賢與已故女演員金賽綸的感情糾紛持續延燒，雙方就交往時間點各執一詞，引發社會高度關注。

今年5月，YouTube頻道「橫豎研究所」運營者金世義與金賽綸遺屬召開記者會，公開一段疑似金賽綸生前錄音。錄音中傳出疑似金賽綸的聲音表示：「和秀賢歐巴交往過，感覺從初中開始就被利用了」、「我與他第一次發生關係是在初中二年級的時候」等內容。金賽綸母親11月26日再度發聲，擔心真相被掩蓋，並公開新的備忘錄與錄音等資料。

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist立即發出聲明反擊，強調錄音檔經過變造並非事實，指出錄音檔提供者曾向公司索取金錢。金秀賢方面主張該錄音是利用AI深度偽造語音技術製作，並依《跟蹤防製法》與誹謗等罪名對金世義及女方遺屬提出刑事控告，同時提出約120億韓幣的損害賠償民事訴訟。

為查明真相，首爾江南警察署8月委託韓國國立科學搜查研究院對錄音檔進行鑑定。11月鑑定結果出爐，國科搜向警方通報「無法判定」的結論。國科搜解釋，由於警方委託鑑定的錄音並非原始文件，而是記者會現場播放版本的錄音樣本，文件中混雜大量背景噪音，受限於目前技術水平，難以明確判定該聲音是否經過AI偽造或人為篡改。

首爾警察廳廳長朴正保15日在例行記者會表示，針對錄音檔鑑定已收到數位取證結果，正進入調查收尾階段。警方相關人士透露，目前並未排除錄音造假可能性，正綜合分析金秀賢的手機取證結果、聊天軟件對話記錄以及相關人員陳述，預計不久後將就是否移送檢方做出最終決定。

金秀賢法律代理人高尚祿對鑑定結果表示不滿，質疑警方為何在記者會後沒有立即確認舉報者身份並努力獲取原件，認為警方調查留下巨大污點。高尚祿提到，金世義15日已將錄音完整版交給國科搜。

法律界人士分析，金世義仍可能面臨法律制裁。如果警方認定其通過公開記者會和社交媒體提及當事人真名、傳播真偽不明的私密對話具有誹謗目的，並導致當事人名譽受損，無論內容真假，其行為都可能構成名譽損毀。

