金秀賢陷私生活爭議！遭求償20億 法院「理由不夠」開庭進度曝光

韓國男星金秀賢今年3月遭已故女星金賽綸遺屬爆料，指他與金賽綸在對方未成年時期便開始交往、長達6年。對此，金秀賢方多次澄清，強調雙方是在金賽綸成年後才發展關係。捲入私生活爭議的金秀賢，遭家電品牌 Cuckoo等多家廣告主提起的損害賠償訴訟，現已正式進入法庭程序。

金秀賢遭金賽綸遺屬爆料，陷入爭議。（圖／翻攝自Youtube）

金秀賢自10年前起擔任Cuckoo 的專屬代言人，但在私生活疑雲曝光後，Cuckoo 因此下架相關廣告，向他及其經紀公司Gold Medalist提起韓幣20億元（約台幣5000萬元）的損害賠償訴訟。

不過法院指出，原告以「信賴關係破裂」為解約原因，但需要釐清的是，是只要信賴破裂即可解約，還是因為對方有可歸責事由才算破裂？「若是以信賴破裂為理由與以可歸責事由為理由，兩者的賠償範圍不同」，並要求原告提出更明確立場。法院強調：「僅以『因為鬧上新聞，公司無法繼續使用廣告』並不足以構成解約理由。」法院最終將 第二次辯論期日定於明年 1 月 16 日，屆時將繼續聽取雙方主張。

