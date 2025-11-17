金秋限定蟹饗宴！台北喜來登極上鱈場蟹三品、泰式沙公雙味，壽司郎三大名蟹全上桌
秋天正是品嘗秋蟹的的最佳季節，台北喜來登大飯店即日起於館內粵菜餐廳「辰園」及泰式餐廳「SUKHOTHAI」推出「金風蟹舞」秋蟹饗宴，嚴選北海道活體鱈場蟹、與沙公、沙母等當季肥美蟹種，以精湛手法呈現美蟹料理。
「辰園」由新任主廚伍志杰掌杓，以三種粵菜料理手法獻上「極上蟹宴三品」，「花雕蒸鱈場蟹柳」將蒸煮鱈場蟹的精華高湯融入蛋白液蒸炊，鋪上肥嫩鮮美的蟹腳肉，再淋上十年陳釀花雕酒提香，並以雞油增添醇厚層次，完整展現鱈場蟹的細膩原味。二吃「避風塘焗蟹身」以粵菜技法「焗」鎖鮮，主廚先以乾辣椒與豆豉爆香，再加入生抽、蒜酥與蟹身拌炒，讓蟹殼裹滿金黃蒜酥、肉質充分吸收豆豉與蒜香，外香酥內鮮嫩，層次豐富，展現濃郁辛香風味。三吃「鱈場蟹泡飯」主廚將蟹膏與龍蝦等頂級食材入鍋熬煮兩小時，提煉出醇厚高湯，並於桌邊服務時加入鱈場蟹肉、海虎蝦球與北海道干貝滾煮，釋放鮮香精華。隨後放入角瓜、草菇、瑤柱絲增添清甜層次，最後撒入酥炸泰國香米，湯面瞬間迸發呲呲作響、香氣四溢，熱湯、米香與海味交織，打造視覺、聽覺與味覺的極致饗宴。
主廚還以「蟹肥膏黃」的沙公與沙母為主角。沙公以蟹螯肉滿著稱，入秋天涼後肉質更加緊實彈嫩，推出「薑蔥炒蟹」、「艇仔炒辣蟹」，而沙母的豐腴膏脂則是打造出「沙母焗絲苗」、「芹香胡椒炒蟹」，前面兩道沙公料理均為3,600元+10%，後面兩道則是3,800元+10%。
位於館內2F的宮廷泰菜「SUKHOTHAI」泰籍主廚 Jimmy則以鮮辣奔放的南洋風情詮釋秋蟹滋味，「綠胡椒蒜香炒沙公」運用泰式海鮮料理中常見的「炸後快炒」技法，以以油炸蟹身至七分熟封存蟹肉鮮甜，再與綠胡椒、大蒜及乾辣椒大火快炒，讓帶有檸檬清香的綠胡椒與蒜辣香氣充分滲入蟹肉，展現南洋熱辣奔放的風味。「泰式檸檬椰香醬炒沙公」融入泰南地區的馬來風格，以蝦膏、豆瓣醬、香菜根、鳥眼辣椒與綠辣椒等香料，搭配濃郁醇厚的椰奶熬製成特製椰子蟹醬，再加入沙公慢煨入味，最後以皺皮檸檬點綴提香，鹹香、鮮甜與酸爽交織，風味細膩且富有層次。
另外，壽司郎則是推出「感蟹祭」，集結三大特色名蟹「松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹」的鮮甜精華，帶來多款極致奢華壽司與限定料理。首先推薦「水煮松葉蟹」，有「冬季王者」美譽的松葉蟹，經水煮後精華濃縮，肉質細緻柔嫩、鮮甜多汁，簡單的料理手法最能凸顯蟹的原始鮮美。而相較松葉蟹，甜味、蟹香更濃厚的「蟹膏紅雪蟹」搭配濃郁蟹膏一同入口，鹹香與鮮味交融，蟹味濃度爆表。「北海道產帝王蟹海苔包」嚴選北海道帝王蟹肉，搭配清香檸檬點綴，打造一口即可品味的奢華海苔包，清爽又滿足。若想一次滿足味蕾，推薦「豪華蟹總匯」以紅雪蟹、松葉蟹及較少見的深海紅蟹，3種蟹肉層層堆疊，猶如海味高山般的華麗份量，再佐以蟹膏與鮭魚卵點綴，鮮甜濃郁、口感豐富，是一盤能完整感受「感蟹祭」極致精華的豪華逸品。
「爆量3種海味軍艦」鮪魚泥油脂香氣濃郁、口感滑順，搭配紅雪蟹肉的細緻鮮甜，再點綴鮭魚卵的鹹香，一口盡收三種海味精華，視覺與味覺雙重爆發。「奢華蟹鮪拼盤」五款頂級食材一次集結，黑鮪魚大腹與中腹油花細膩，搭配生松葉蟹、水煮松葉蟹與紅雪蟹肉紫蘇葉包，完美呈現極致高檔的海味盛宴。
