金穗影展主視覺曝光！「總獎金540萬」報名倒數中

第47屆金穗獎得主和與會嘉賓大合照。（圖／金馬執委會）





文化部影視及流行音樂產業局委託台北金馬影展執行委員會執行的「金穗獎」與「優良電影劇本」新年度報名將於2026年1月19日截止收件；全新設計團隊打造的金穗年度主視覺也一併曝光。

2026金穗主視覺是由以突破實驗調性見長的設計團隊HOUTH所打造，以「影像作為一個平面」為出發點，將畫面化為一塊純粹的黑色矩形，象徵影像本身既是觀看的窗口，也是敘事的載體。透過側面所透出彩色光譜，隱喻創作者心血的投入、付出與掙扎，還有不同生命經驗形成的多元創作能量。透過「正面/側面」對照，請大家不只關注影像最後成品，而是感受創作過程裡的無數努力，為當代影像文化增造出更豐厚的深度。

2026金穗主視覺是由以突破實驗調性見長的設計團隊HOUTH所打造。（圖／金馬執委會）

總獎金高達540萬元的金穗獎，向來被視為孕育新銳影人的重要平台。主辦單位除提供優渥獎金外，近年來也積極推動創作者與影視產業的交流與連結，透過「線上產業放映間」連結業界關注影視新生代。當屆最佳導演、攝影、編劇得主，還可獲得進入「金馬電影學院」進修的寶貴機會。去年在金穗獎表現出色的《侯硐奇譚》、《風的前奏》之後順利入圍金馬獎最佳紀錄短片與動畫短片；獲得最佳演員的陳泰河、楊富江也榮膺金馬獎典禮遞獎大使。《A面：我的一天》、《山裡走走》、《貓與雞》、《春天》、《化》、《從魚塭浮出》、《夜航的一場儀式》、《殺雞》、《在雨天跳舞》、《好久不見》日後在台北電影節、高雄電影節、台中動畫影展等競賽都有所斬獲。

前幾屆優良電影劇本得主們也堪稱成績斐然。潘客印的《我家的事》不僅入圍金馬獎八項大獎，讓曾敬驊獲得最佳男配角，潘客印也一舉拿下最佳改編劇本。曹仕翰的《南方時光》也入圍最佳導演等三項大獎，《我們意外的勇氣》（原名〈我意外的勇氣〉）入圍最佳女主角。其他像《山忌 黃衣小飛俠》（原名〈鬼指路〉）、《陽光女子合唱團》（原名〈為愛和聲—陽光女子合唱團〉）等得獎劇本也拍攝完成，躍上大銀幕。



