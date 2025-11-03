金童回歸太狂！東契奇爆砍大三元 開季得分破Kobe紀錄
（記者許皓庭／綜合報導）「金童」東契奇（Luka Dončić）本季火力全開，今（3）日在主場面對熱火一役繳出29分、11籃板、10助攻的全能表現，率湖人以130比120擊退對手，收下3連勝。這是他本季首次完成「大三元」，同時開季4戰累積165分，正式超越傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與衛斯特（Jerry West），成為湖人隊史開季前4場得分最高的球員。
東契奇先前因腿部與手指傷勢缺陣數場，上周復出後狀態依舊火燙。儘管今日外線手感不佳，三分球11投僅命中1球，但仍靠穩定的中距離與罰球攻下全場29分，另有11籃板與10助攻，完成生涯第83次大三元。
圖／Luka Dončić今（3）日在主場面對熱火一役繳出29分、11籃板、10助攻的全能表現。（翻攝 NBA X）
根據NBA官方統計，東契奇本季開局4戰共攻下165分，場均高達41.3分，超越Kobe在2005-06賽季創下的146分與衛斯特於1969-70賽季的154分紀錄。這也是自1962-63年張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，NBA開季前4場累積得分最高的紀錄之一。
本季至今，東契奇平均可拿下41.3分、11.5籃板、8.3助攻，真實命中率高達67.2%。儘管本場得分略低於平均水準，但他仍以穩定輸出串連全隊攻勢，成為湖人近期連勝的關鍵。
今日湖人開局氣勢十足，首節打出8比0攻勢，頂替艾頓（Deandre Ayton）先發的海伊斯（Jaxson Hayes）多次上演灌籃好戲，帶動全隊火力。半場結束前已有5人得分上雙，團隊命中率高達61.7%。上半場東契奇獨拿16分，拉雷維亞（Jake LaRavia）則貢獻15分，幫助球隊以77比63領先進入中場休息。
第三節熱火在艾德巴約（Bam Adebayo）與替補後衛史密斯（Dru Smith）的帶領下強勢反撲，一度追到僅差4分。關鍵決勝節，湖人以東契奇為核心組織攻勢，里維斯（Austin Reaves）與八村壘（Rui Hachimura）輪流建功，成功穩住領先。里維斯全場攻下26分、11助攻，拉雷維亞則拿下25分。
熱火方面，替補上陣的小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）表現亮眼，全場砍下31分成為全場最高分，艾德巴約貢獻20分、8籃板，但仍無力挽回敗局。
湖人此役團隊命中率達50.5%，三名球員得分超過20分，展現強大火力。主帥賽後受訪時表示：「東契奇不只是一名得分手，他在場上為隊友創造機會，讓比賽變得簡單。」
在「天王」詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺陣的情況下，東契奇已成為球隊無可取代的攻守核心。隨著他逐漸邁入巔峰狀態，湖人以5勝1敗的戰績穩居西區前段班，也讓球迷看見未來新王者的輪廓。
A triple-double for Luka Dončić
27 points I 11 rebounds I 10 assists pic.twitter.com/4T4SUVfrhK
— NBA (@NBA) November 3, 2025
更多引新聞報導
卡車平交道迷航釀災！火車疾駛撞擊像爆炸 梨子如雨下
希臘男神降臨非洲草原！雄獅「自然捲」爆紅 帥到連隔壁班阿志都認輸
其他人也在看
NBA/被譽為「陸版約基奇」！楊瀚森開季場均1.8分遭下放G聯盟
波特蘭拓荒者宣布，備受期待的新秀中鋒「陸版約基奇」楊瀚森將被下放至G聯盟附屬球隊「撕裂之城」進行週末訓練，訓練結束後將於週一對陣洛杉磯湖人的比賽回歸主隊。據報導，此次安排不會影響拓荒者的正式比賽。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》雷霆成為聯盟史上第3支連兩年開季7連勝隊伍 前兩隊最終都順利連霸
雷霆連續兩年都以7連勝為賽季揭開序幕，這也是聯盟暌違31年後再度有球隊締造此紀錄。Yahoo奇摩運動 ・ 8 小時前
NBA》史上第2人！東契奇開季前3戰場均45.3分締罕見紀錄
湖人球星東契奇（Luka Doncic）今傷癒回歸貢獻44分，率隊以117：112逆轉灰熊，開季至今3戰每場都攻下至少40分，比肩傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain），成為史上第2人。東契奇開幕戰面對勇士砍下43分，接著面對灰狼轟下49分，隨後因手指扭傷以及左腿挫傷缺陣3戰，今重回先發行列自由時報 ・ 2 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 6 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 7 小時前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王自由時報 ・ 3 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 9 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB／「我其實並不想讓他上場」 道奇主帥談山本由伸中0日傳奇背後故事
連續兩年在美國職棒世界大賽封王的道奇隊，於台灣時間3日早上凱旋回到洛杉磯，FMVP山本由伸一下機就高高捧舉起世界大賽冠軍金盃，臉上露出燦爛笑容，這次他在世界大賽系列賽完全燃燒，一人包辦4勝，尤其是G6他先熱投96球後，「中0日」再度登板，G7繳出2.2局完美後援，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後坦言自己其實並不想再讓山本上場，也透露山本兩天130球熱血傳奇背後的故事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 7 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前