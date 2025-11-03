金童回歸太狂！東契奇爆砍大三元 開季得分破Kobe紀錄

（記者許皓庭／綜合報導）「金童」東契奇（Luka Dončić）本季火力全開，今（3）日在主場面對熱火一役繳出29分、11籃板、10助攻的全能表現，率湖人以130比120擊退對手，收下3連勝。這是他本季首次完成「大三元」，同時開季4戰累積165分，正式超越傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與衛斯特（Jerry West），成為湖人隊史開季前4場得分最高的球員。

東契奇先前因腿部與手指傷勢缺陣數場，上周復出後狀態依舊火燙。儘管今日外線手感不佳，三分球11投僅命中1球，但仍靠穩定的中距離與罰球攻下全場29分，另有11籃板與10助攻，完成生涯第83次大三元。

廣告 廣告

圖／Luka Dončić今（3）日在主場面對熱火一役繳出29分、11籃板、10助攻的全能表現。（翻攝 NBA X）

根據NBA官方統計，東契奇本季開局4戰共攻下165分，場均高達41.3分，超越Kobe在2005-06賽季創下的146分與衛斯特於1969-70賽季的154分紀錄。這也是自1962-63年張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，NBA開季前4場累積得分最高的紀錄之一。

本季至今，東契奇平均可拿下41.3分、11.5籃板、8.3助攻，真實命中率高達67.2%。儘管本場得分略低於平均水準，但他仍以穩定輸出串連全隊攻勢，成為湖人近期連勝的關鍵。

今日湖人開局氣勢十足，首節打出8比0攻勢，頂替艾頓（Deandre Ayton）先發的海伊斯（Jaxson Hayes）多次上演灌籃好戲，帶動全隊火力。半場結束前已有5人得分上雙，團隊命中率高達61.7%。上半場東契奇獨拿16分，拉雷維亞（Jake LaRavia）則貢獻15分，幫助球隊以77比63領先進入中場休息。

第三節熱火在艾德巴約（Bam Adebayo）與替補後衛史密斯（Dru Smith）的帶領下強勢反撲，一度追到僅差4分。關鍵決勝節，湖人以東契奇為核心組織攻勢，里維斯（Austin Reaves）與八村壘（Rui Hachimura）輪流建功，成功穩住領先。里維斯全場攻下26分、11助攻，拉雷維亞則拿下25分。

熱火方面，替補上陣的小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）表現亮眼，全場砍下31分成為全場最高分，艾德巴約貢獻20分、8籃板，但仍無力挽回敗局。

湖人此役團隊命中率達50.5%，三名球員得分超過20分，展現強大火力。主帥賽後受訪時表示：「東契奇不只是一名得分手，他在場上為隊友創造機會，讓比賽變得簡單。」

在「天王」詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺陣的情況下，東契奇已成為球隊無可取代的攻守核心。隨著他逐漸邁入巔峰狀態，湖人以5勝1敗的戰績穩居西區前段班，也讓球迷看見未來新王者的輪廓。

A triple-double for Luka Dončić 27 points I 11 rebounds I 10 assists pic.twitter.com/4T4SUVfrhK — NBA (@NBA) November 3, 2025

更多引新聞報導

卡車平交道迷航釀災！火車疾駛撞擊像爆炸 梨子如雨下

希臘男神降臨非洲草原！雄獅「自然捲」爆紅 帥到連隔壁班阿志都認輸

