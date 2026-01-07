金管會三大規劃 引導保險業投入策略性產業與公建

記者郭曉蓓／臺北報導

金管會主委彭金隆今（7）日在立法院報告指出，為引導保險業投入國內公共建設與策略性產業，金管會提出未來三大規劃方向，包括研議開放保險業投入銀髮及長照相關事業、修法開放保險業投融資五大信賴產業，以及鼓勵保險業投資創業投資事業與私募股權基金，持續強化我國經濟發展韌性並提升國民福址。

立法院財政委員會今日邀請金管會、財政部、國發會就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告，並備質詢。

金管會統計，截至2025年第三季底，整體保險業資金33.5兆元，整體運用於專案運用公共及社會福利事業投資金額（含不動產地上權及有價證券等各類投資管道）約6,340億元。其中屬保險法第146條之5專案運用、公共建設及社會福利運用金額為1,610億元，占保險業資金0.5％，距法定限額15％的5.02兆元，尚有相當空間。

為引導保險業投入國內公共建設及策略性產業，彭金隆表示，後續將持續適時檢討修正法令及研議相關鼓勵措施，主要有三項。第一是為引導鼓勵保險業投入銀髮及長照相關事業，金管會將研議開放保險業依保險相關事業規定投資不需與保險業務連結的長照服務事業。

彭金隆表示，第二是配合政府扶植策略性產業的方向，金管會將修正法令開放保險業投資、融資半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊五大信賴產業，並研訂五大信賴產業的鼓勵投資方案，引導保險業積極評估投資、融資五大信賴產業。

彭金隆說，第三是鼓勵保險業投資創業投資事業與私募股權基金，金管會研議保險業投資創投事業於500億元內適用較低風險係數，以及保險業透過私募股權基金與創投事業一定比例投資公共建設、社會福利事業及基礎建設得比照100％投資所適用的風險係數規定。

彭金隆強調，推動國內資金投入公共建設及策略性產業為國家重要政策，金管會將持續檢討法令擴大金融業資金的可投資範圍及鬆綁相關規範。另將強化跨部會及公私協力合作，增加更多國內公共建設案源、公建金融商品及投資誘因，以引導保險業增加資金配置於國內，發揮保險業長期資金優勢投入國內公共建設及策略性產業，強化我國經濟發展韌性並提升國民福址。

財政部長莊翠雲提到，為積極推動民間參與公共建設，財政部將偕同國發會、金管會賡續共同推動「兆元投資國家發展方案」，並持續優化促參法制環境，加強媒合商機，使投資環境及促參辦理程序更加友善便利，促進機關、民間機構持續攜手合作，達成吸引民間資金擴大參與投資公共建設目標。

