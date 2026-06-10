金管會不能把球踢回元大投信！周玉蔻質疑銀行局副局長王允中回應狀況外：主管機關有實質審查權

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元大投信少數股東赴金管會前陳情，抗議元大金控股份轉換案，金管會回應引發爭議。資深媒體人周玉蔻今（10）日在《新聞放鞭炮》節目中批評，金管會若只是要求少數股東回到股東會表達意見，或將陳情轉請元大投信處理，恐怕完全沒有掌握少數股東真正訴求。

周玉蔻指出，少數股東之所以陳情，就是因為元大投信本身已由元大金控持有約74.7%股份，大股東在股東會與董事會中具有壓倒性優勢。若金管會要求少數股東自行在股東會表達權利，等於是把弱勢者推回原本就不對等的場域。

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她批評，金管會銀行局相關官員若以「依法處理」或「股東會表達」回應，恐怕是在迴避主管機關應負的監理責任。她更直言，這不是一般公司糾紛，而是金融控股公司旗下重要投信子公司股份轉換案，涉及金融市場秩序與少數股東保障，金管會不應狀況外。

施芸婷在節目中表示，元大金控要透過股份轉換取得元大投信其餘股份，依金融控股公司法相關規範，後續必須送金管會申請核准。她強調，「申請核准」本身就代表主管機關具有實質審查權，不是只看文件有沒有送齊。

施芸婷指出，金管會審查此類案件時，應考量財務健全、經營團隊能力、公共利益、市場競爭、產金分離、金金分離及利害關係人權益保障等面向。其中利害關係人權益保障，當然應包含少數股東權益是否受到合理對待。

她表示，少數股東已經明確質疑本案評價報告與換股比例合理性，金管會在實質審查時就應要求元大金控、元大投信提出說明，甚至要求補充第三方評價，而不是在尚未深入了解前就把事情轉回被陳情對象處理。

周玉蔻也指出，若少數股東陳情金管會，金管會卻轉請元大投信回應，等於把被投訴者變成處理者。她質疑，少數股東就是認為遭元大投信及元大金控不公平對待，主管機關怎麼可以把陳情再交回公司處理？

節目中也提到，過去台灣金融併購案常因估值、控制權、少數股東權益引發爭議。周玉蔻認為，金管會作為金融市場主管機關，不只要維持程序合規，也要維持市場公平與投資人信任。

施芸婷表示，若評價報告或財務數據已受到質疑，主管機關過去在類似案件中理應更謹慎，必要時要求補件、補充說明或第三方查核。她強調，這不是要主管機關偏袒少數股東，而是要金管會真正發揮審查與監理功能。

周玉蔻最後呼籲，金管會主委彭金隆應親自了解本案，不要讓基層官員用形式化語言打發少數股東。她表示，金融監理不是替大型金控開路，而是要確保市場上最沒有力量的人，也能被制度看見。

（圖片來源：放言記者拍攝）

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