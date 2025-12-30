金管會公布資安發展藍圖 明年擬提後量子密碼遷移指引

（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會今天公布金融資安韌性發展藍圖，預計2026年起為期4年分階段推動。因應新興科技演進，傳統身分驗證、網路交易等加密安全可能受到量子電腦威脅，金管會規劃明年上半年發布金融業後量子密碼學（PQC）遷移參考指引，並持續調整更新內容。

金管會2022年12月發布「金融資安行動方案2.0」，即將在今年底到期，金管會今天發布接續方案「金融資安韌性發展藍圖」，明年起為期4年分階段推動，每季檢討成果。

金融資安韌性發展藍圖是以目標治理、全域防護、生態聯防、堅實韌性為4軸架構，金管會資訊服務處處長林裕泰說明，重點包括強化經營階層資安治理職能與問責機制，加強資安人才培育與交流，推動零信任架構，強化資安監控及防護有效性，因應新興科技進行前瞻部署，加強資安情資分析與協同防禦，辦理資安攻防演訓，以及強化多層次備援機制等。

金管會去年7月發布「金融業導入零信任架構參考指引」，林裕泰指出，金融業持續規劃導入，希望透過指引進程，逐步導入，2026年陸續針對業者比較有成果的項目，建立導入共識後、納入基礎規範，將來希望達到整個金融業可以普遍實施零信任的基礎。

此外，為了因應新興科技挑戰，也規劃進行前瞻部署，林裕泰指出，考量AI發展非常快速，國際資安組織也針對生成式AI或大型語言模型發布一些常被攻擊的弱點資訊，希望明年召集金融業，研訂金融業AI系統安全防護及檢測參考指引。

此外，傳統密碼面臨量子電腦威脅，具強大運算力的量子電腦問世後，傳統密碼後端的加密機制就會被破解。數發部今年4月發布台灣首版「後量子密碼遷移指引」，建議企業提早盤點系統與產品，進行密碼遷移，避免機密資料遭破解、身分遭盜用等風險。

林裕泰說明，數發部版本比較是共通性原則，希望可以有更貼近金融業的指引版本。

林裕泰解釋，量子電腦已證實對「非對稱式加密技術」構成嚴重威脅，可能影響網路交易、電子簽章及身分驗證等加密安全，今年7月已找部分金融機構籌組先導小組凝聚共識，進行密碼學技術盤點，後續也需進行風險評估，預計明年上半年發布金融業後量子密碼學遷移參考指引，但不會是最終版本，仍會持續滾動更新，未來將觀察後量子密碼商品化時程，再訂出實際遷移啟動時間。

金管會也規劃辦理資安攻防演訓，強化資安事件因應能量。林裕泰表示，持續辦理DDoS（分散式阻斷服務）與網路攻防演練，明年希望除了點名與自願參加單位之外，擴大金融業參與，透過演練也增加業者技能培訓。（編輯：楊蘭軒）1141230