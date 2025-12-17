金管會公股行庫投資大鬆綁！這2家銀行將可投資台積電 農曆年後上路

【記者許麗珍／台北報導】公股行庫投資大鬆綁！金管會預告修法放寬商業銀行投資有價證券的範圍，未來公股間可互相投資，國營事業也可獲金融機構投資，唯一要求是須同一政府單位。金管會舉例國發基金現為彰銀、台企銀與台積電董事，規定放寬後，彰銀與台企銀將可投資台積電，新修法預計明年農曆年後上路。

金管會參考「金融行動創新法規調適平台」銀行法規檢視工作小組會議的建議，已研提「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」部分規定修正草案，預告60天。

金管會表示依現行的「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」，第五點明定商業銀行不得投資於該銀行負責人擔任董事、監察人或經理人的公司所發行之有價證券，禁止目的主要是為避免利益輸送而影響銀行的健全經營。

金管會銀行局副局長王允中表示，考量政府若同時為銀行負責人，也同時是有價證券發行公司的董事、監察人，且銀行其他負責人沒有擔任同一有價證券發行公司的董事、監察人或經理人者，尚無利益輸送疑慮，參照銀行法利害關係人授信規定，修正相關情形，可排除適用本規定禁止投資利害關係人所發行有價證券的規定，其可擴大商業銀行投資有價證券的範圍與收益來源。

金管會強調，這次放寬條件須是同一政府單位才可以，以行政院國發基金為例，國發基金目前是彰銀、台灣中小企銀與台積電的董事，若以現行規定，彰銀與台灣中小企銀不能投資台積電，修法放寬規定後，就可投資台積電。

王允中指出，修法放寬後，公股行庫之間可互相投資，也可擴大銀行投資有價證券的範圍，國營事業也有機會獲金融機構投資；但依規定，銀行投資境內外證券限額，最主要是持有股權性質總餘額不能超過銀行核算基數的30%。

