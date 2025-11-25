金管會准台新與新光人壽合併 無額外增資要求

金管會今（25）日宣布，核准以台新人壽為存續公司、新光人壽為消滅公司，並且更名為新光人壽的合併案，合併基準日為明年元旦。金管會保險局副局長蔡火炎表示，並無法律規定以外的其他增資要求。

外界關心新光人壽財務狀況，以及接軌兩大國際制度後是否需要增資？蔡火炎說，新壽的母公司台新新光金控有出具未來增資的承諾，如果有增資需求，將依照金融控股公司法第53條及第56條規定來履行增資義務。

媒體問，金控法原本就規定金控公司對子公司負有增資義務，台新人壽與新光人壽的合併，金管會是否並無前述法律義務以外的其他增資要求？蔡火炎說：「對，就是這樣子了。」

金管會新聞稿提到，為維護保戶權益，已於審核本案時要求台新人壽出具聲明書，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益將不受任何影響，並將主動致函相關保險契約之要保人，確保保戶服務不中斷。

合併後資產規模大躍進，第 16→ 第 4

台新人壽與新光人壽的合併，台新人壽為存續公司，蔡火炎說，今年9月底，台新人壽資產規模3580億元，排名第16，新光人壽資產規模3兆6039億元，排名第4，合併後資產來到3兆9619億元，資產排名上升到第4名。

獲利情況與員工人數方面，蔡火炎說，今年前9月，新光人壽稅後淨損311.8億元，台新人壽稅後純益16.4億元；另按今年10月底資料，新壽內外勤員工合計1萬5392人，台新壽內外勤合計1425人。

過渡措施已各自申請，明年再來一次

媒體也問這兩家公司向保險局申請選擇性過渡措施的情況，蔡火炎說，保險局有想過這個問題，但是它們沒有提出來，就只能按現況來處理。他說，台新人壽與新光人壽都已經各自提出要申請適用選擇性過渡措施。

蔡火炎說，等這兩家公司明年元旦合併後，情況有所調整，重新向保險局提出申請適用選擇性過渡措施，保險局會再來審酌。

台新新光金控已在本周一完成投信子公司的合併，人壽為第二梯次，將在明年元旦。銀行方面，出席記者會的金管會銀行局副局長王允中說：「預計銀行到（民國）116年，後年才會進行合併。」

