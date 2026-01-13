金管會准台新證併元富證 合併基準日今年4/6

金管會今（13）日宣布，核准台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨，合併基準日為今年4月6日。台新證及台新期為存續公司，元富證及元富期為消滅公司。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，此為去年7月24日新光金控併入台新金控並更名為台新新光金控，以及去年11月24日新光投信併入台新投信、今年1月1日新光人壽併入台新人壽並更名新光人壽之後，證券與期貨領域的合併。

台新證市占排名變化： 16 →4

黃仲豪表示，台新證的經紀業務市占率，也就是客戶透過台新證下單買進或賣出股票的交易量市占率，去年12月31日為2.19%，排名第16；元富證市占率2.94%，排名第11，兩家合併後，台新證市占率將增至5.13%，排名由第16升至第4。

台新證目前有12家分支機構，元富證有42家分支機構，加上元富證總公司在合併後將轉為台新證的分公司，合併後台新證的業務據點將有55處。

員工部分，包含總經理在內，台新證有1054人，元富證有1709人，合計2763人。

台新期市占排名變化： 11 → 6

台新證的子公司台新期貨方面，按期貨選擇權成交口數計算的經紀業務市占率，台新期去年底為1.92%、排名第11，元富期貨則為2.22%、排名第9，合併後台新期的市占率4.13%，排名由第11升至第6。

黃仲豪表示，兩家期貨公司目前都只有一個總部，沒有分公司。員工方面，包含總經理在內，台新期貨有55人、元富期貨109人，合計164人。

黃仲豪說，證券與期貨的合併，都比照金控，給予3年保障期間，全部留用為原則，另外，合併後兩年內提供優退機會給員工。

銀行合併基準日：明年元旦

台新銀行與新光銀行的合併，金管會銀行局副局長王允中說，合併基準日為2027年1月1日。

他表示，銀行有資訊系統要做整合，不同資訊系統對接要花比較多時間，需要比較審慎，因此銀行的合併花的時間比較久。

