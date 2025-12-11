金管會創新數位金融競賽 聚焦3族群普惠金融服務

（中央社記者蘇思云台北11日電）金管會今年舉行以「普惠金融」為主題的創新概念數位金融服務提案競賽，共34個團隊角逐，最後共9團隊獲獎。金管會指出，這次競賽主要聚焦在提供滿足青年、樂齡族與中小企業的普惠金融服務，包括針對樂齡族的數位金融運用狀況與防詐風險等應用都有獲獎。

金管會今年推出以「普惠金融」為主題的金融科技推廣活動，希望透過金融機構與科技業者的跨域合作，打造更公平、包容與永續的金融環境，並針對金融機構與金融科技業者舉辦創新提案競賽，並在今天下午在金融科技創新園區舉辦成果發表會，也舉行競賽頒獎典禮。

金管會金融市場發展及創新處處長林羲聖致詞時表示，金管會為促進金融科技應用，2022年起推出主題式金融科技活動，歷年主題包含數位身分認證、綠色數位金融與金融防詐，今年以普惠金融為主題，聚焦青年、樂齡與中小企業3大類對象。

林羲聖說明，金融研訓院透過焦點團體訪談，也透過臉書蒐集民眾痛點，以尋求解決方案，這次創新概念數位金融服務提案共有34個團隊參與，最後選出9個得獎團隊，範圍涵蓋銀行、產壽險、投顧與新創。

金融總會秘書長吳當傑致詞時表示，金融機構追求「需求為本、科技為用」，讓金融服務提升生活品質。他也分享觀察9個得獎團隊的亮點內容，以青年族群為例，最需要是財富管理，青年金融財務體質較弱，也可能對金融犯罪敏感度較不足，團隊也針對這幾個面向提供改善方案。對於55歲以上的樂齡族群，則關懷數位金融運用狀況與防詐風險。

吳當傑指出，中小企業族群在融資、信用評等與數位工具使用上也需要更多友善服務，團隊也針對中小企業特性提出智慧風險管理評估系統與提供金融機構遠距櫃檯服務，希望相關競賽成果可以延續。

台灣金融研訓院院長高一誠觀察，台灣團隊金融科技想法、企圖心不輸人，但跟國外交流時發現，國外團隊會更積極把服務擴散到歐美市場，期許台灣團隊發想金融科技創新想法時，不只著眼國內市場，也放眼國際。（編輯：楊凱翔）1141211