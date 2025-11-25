金管會台新壽新壽明年1/1合併放行！ 資產規模上看3.96兆元排名第四

金管會。陳品佑攝



金管會通過台新人壽新光人壽合併及更名申請案，合併基準日為明年1月1日，資產規模將上看3.96兆元，排名第四。金管會表示，為維護保戶權益，已於審核時要求台新人壽出具聲明書，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益將不受任何影響。當初合併時釋出，台新新光金釋出15年不需要增資，台新新光金控有出具未來增資需求，會依據金控法規定，履行增資義務。

新光金和台新金子公司合併規劃時程，2025年為投信，2026年為壽險，2027年為銀行。金管會統計截至今年９月底，台新人壽資產規模3.58億元，新光人壽資產規模3.6兆元，合併後總體資產規模上看3.9兆元，市占排名第四。當初合併時，台新新光金預估15年不需要增資，但金管會說明，今年度仍需要分別計算資本適足率，未來是否增資，仍看合併後。

金管會表示，台新人壽及新光人壽依據金融機構合併法相關規定提出合併申請，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，存續公司台新人壽並將於合併基準日，預計明年1月1日起更名為「新光人壽」，經審核尚符相關規定。

金管會強調，為維護保戶權益，已於審核本案時要求台新人壽出具聲明書，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益將不受任何影響，並將主動致函相關保險契約之要保人，確保保戶服務不中斷 。

