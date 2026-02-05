金管會啟動春節四大措施 確保金融穩定運作

因應農曆春節連假，金管會啟動四大措施，以確保金融服務能持續穩定順暢運作。圖為金管會主委彭金隆(資料照，記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會於行政院會報告，「2026年春節各項整備工作金融穩定整備措施」。金管會表示，今年農曆春節共有９天連假，已經啟動四大措施，以確保金融服務能持續穩定順暢運作，包括：一、「金融服務不中斷」，二、「資安防護不疏漏」，三、「防範詐騙不鬆懈」，四、「應變處理不延遲」等。

農曆春節是我國最重要的假期之一，為滿足春節期間，社會大眾及企業對於提領現金、刷卡消費、諮詢保險及投資海外證券、期貨等金融服務需求，以及提高民眾防範詐騙意識，金管會已採取下列措施。

首先是「金融服務不中斷」，確保電子銀行、ATM及支付系統等服務順暢運作：春節期間各項金融機構及周邊單位將持續提供多項服務，包括電子銀行、信用卡及電子支付、ATM領鈔，以及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線。

有鑑於春節前及春節期間資金及支付等需求量較大，各金融機構應確保臨櫃及各種線上金融服務交易量增加時，相關系統能有充分資源足以確保交易順暢，辦理跨行支付業務之金融機構並應事先提存足夠跨行業務基金，以避免發生因業務基金餘額不足而交易失敗。金管會並請各金融機構以適當方式提醒民眾，如於春節連續假期期間有跨國匯款及外匯市場交易等相關金融交易需求者，可先行與往來金融機構洽商，以利取得相關金融服務。

第二是「資安防護不疏漏」，各金融機構資安長於連續假期前督導確認各資安監控設備之有效性，以確保發生系統異常時可及時告警，並確認系統相關人員溝通管道暢通，以利緊急聯繫應處。

各金融機構應於事前、事中及事後強化相關資訊安全防護措施，避免駭客攻擊事件，包括原則禁止遠端連線、強化資訊安全監控、落實應變與通報程序，並加強交易及客戶驗證機制，以及應參考金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)所分享之資安威脅修補及強化資安防護之建議，落實各項資安控管作業，如電子看板等物聯網設備資安防護、網站防置換之安全防護、因應DDoS攻擊之及時緩解、確認軟硬體設備運作需求等；若有網路攻擊情資等，應即通報予F-ISAC，俾第一時間掌握正確情資，分享予其他金融機構，以發揮資安聯防功能。

另外，金管會要求金融業者於連假結束前進行系統測試，以及連續假期結束後第一個營業日提前到班，以確保上班日各項系統服務均正常運作。

第三是「防範詐騙不鬆懈」，金管會表示，各金融機構應保持客戶服務管道暢通，加強對客戶宣導，春節期間應提高防詐騙意識，妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，以及要求各金融機構之網路銀行及行動銀行之申請約定轉入帳戶頁面，應加註防詐警語，提醒民眾於匯款(轉帳)時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，以避免財產損失。另要求金融機構強化異常帳戶之監控，及早發現詐騙案件並提升攔阻成效。

第四是「應變處理不延遲」，為利對重大事件進行即時之聯繫及處理，金管會已成立應變小組，持續蒐集國內外輿情並因應情勢，及時決策暨採取相關監理措施，並與各金融機構建立聯繫機制；此外，金管會也要求金融機構應落實緊急應變機制及相關通報程序，並視春節連續假期之需求妥適規劃應變及客服人力，以確保能及時回應與協助客戶相關服務需求。

金管會也提醒，民眾於春節期間除於過年前事先做好各項財務規劃，以因應春節期間資金需求外，民眾並應提高防範詐騙警覺，以免遭受詐騙。

