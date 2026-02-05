金管會多項措施 確保春節金融服務不打烊

記者郭曉蓓／臺北報導

金管會今（5）日在行政院會報告「115年春節各項整備工作金融穩定整備措施」指出，今年春節假期長達9天，金管會已訂定春節期間金融服務不中斷、強化金融資安及防範金融詐騙措施，滿足春節期間社會大眾及企業對於提領現金、刷卡消費、諮詢保險及投資海外證券、期貨等金融服務需求，並提高民眾防範詐騙意識，以力求「金融服務不打烊，提高警覺不受騙，民眾安心過好年」。

金管會表示，春節期間將確保金融服務不中斷，包括信用卡及電子支付、ATM領鈔，以及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線，並避免發生因業務基金餘額不足而交易失敗情事。請各金融機構以適當方式提醒民眾，如於春節連續假期期間有跨國匯款及外匯市場交易等相關金融交易需求者，可先行與往來金融機構洽商，以利取得相關金融服務。

資安則確保防護不疏漏，金管會請各金融機構資安長於連續假期前督導確認各資安監控設備的有效性；各金融機構應於事前、事中及事後強化相關資訊安全防護措施，避免駭客攻擊事件，包括原則禁止遠端連線、強化資訊安全監控、落實應變與通報程序，並加強交易及客戶驗證機制，以及應參考金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)所分享的資安威脅修補及強化資安防護之建議，落實各項資安控管作業，如電子看板等物聯網設備資安防護、網站防置換的安全防護、因應DDoS攻擊之及時緩解、確認軟硬體設備運作需求等。

金管會表示，若有網路攻擊情資等，應即通報予F-ISAC，以利第一時間掌握正確情資，分享予其他金融機構，以發揮資安聯防功能。另要求金融業者於連假結束前進行系統測試，以及連續假期結束後第一個營業日提前到班，以確保上班日各項系統服務均正常運作。

年關將近，防範詐騙不鬆懈。金管會也要求各金融機構應保持客戶服務管道暢通，加強對客戶宣導，春節期間應提高防詐騙意識，妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，以及要求各金融機構的網路銀行及行動銀行之申請約定轉入帳戶頁面，應加註防詐警語，提醒民眾於匯款或轉帳時應多一分留意，再次確認是否認識受款人，以避免財產損失。另要求金融機構強化異常帳戶的監控，以利及早發現詐騙案件並提升攔阻成效。

為利對重大事件進行即時的聯繫及處理，金管會已成立應變小組，持續蒐集國內外輿情並因應情勢，及時決策暨採取相關監理措施，並與各金融機構建立聯繫機制；此外，金管會也要求金融機構應落實緊急應變機制及相關通報程序，並視春節連續假期之需求妥適規劃應變及客服人力，以確保能及時回應與協助客戶相關服務需求。

金管會也提醒民眾，春節期間除於過年前事先做好各項財務規劃，以因應春節期間資金需求外，民眾並應提高防範詐騙警覺，以免遭受詐騙。金管會也將持續督導金融機構於連續假期期間持續提供各項金融服務，並積極落實防範金融詐騙措施，以力求「金融服務不打烊，提高警覺不受騙，民眾安心過好年」。