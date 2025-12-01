金管會將人事異動 張振山退休轉任證基會董座
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會本月將有大規模人事異動。據指出，現任金管會證期局局長張振山將於今年12月退休，轉任證券暨期貨市場發展基金會(證基會)董事長；至於現任證期局副局長高晶萍，將更上一層樓，升任證期局局長。
「證期局」掌管國內職掌資本市場監理業務，是金管會四大局之一。
張振山的資歷完整，且深受金管會歷任主管倚重，學歷為國立臺灣科技大學管理學博士。
據表示，張振山從財政部時期的證期會科長，一路擔任至金管會證期局副組長、組長、副局長。
他並2020年5月在前任金管會主委顧立雄時期，陞任為證期局局長至今。張振山擔任證期局局長，時間長達5年6個多月。
對此，金管會官員強調，張振山任內經歷證券市場重大波動，並積極推動證券市場升級與改革，之後將轉任證基會董事長，繼續為國內證券市場做出貢獻。
金管會這波人事異動，最受矚目是張振山之後，新任證期局局長由誰來接任？結果，一如外界預期，將由現任證期局副局長高晶萍升任為局長。
高晶萍為政治大學會計學系、成功大學會計學研究所碩士，歷任財政部證券暨期貨管理委員會科長、行政院金管會證券期貨局科長、簡任秘書、副組長，以及金管會證券期貨局副組長、組長等，相關資歷完備。未來她將肩負掌舵證期局之重任。
至於高晶萍升任證期局長之後，將空缺的證期局副局長的位置，預計將由現任證期局主任秘書黃仲豪，升任證期局副局長。
黃仲豪是臺北大學財稅系學士、政大財政所碩士。
回顧這段時間，金管會有多項人事異動，包括證期局局長張振山與金管會主秘林志吉預計於12月退休。此外，金融市場發展及創新處處長胡則華於11月17日退休；原綜規處長林羲聖，調任為金融市場發展及創新處處長。
