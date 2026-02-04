金管會將14態樣列可疑帳戶 銀行判斷情況重大可通報高檢署

有鑑於疑似不法的可疑帳戶愈來愈多，金管會銀行局預告修正《存款帳戶相關管理辦法》，將可疑帳戶的認定態樣大幅擴增到14項。

台北市民齊小姐表示，「阿姨妳這個錢的用途是什麼？或者說你這個錢是從哪家銀行過來？我覺得這還好耶。」

台北市民盧小姐認為，「像我們去提錢他也是會問一堆啊，所以對民眾好我覺得這是一定要的啦，所以自己民眾自己要稍微忍耐一下。」

依照現行規定，疑似不法或是顯示屬於異常帳戶共分成兩2類，第1類帳戶是包含偽冒開戶、警示帳戶還有衍生管制帳戶，得由警方通報，管制力道強，銀行可以結清帳戶或是暫停全部交易；第2類帳戶則是還沒確認不法，但是已經出現可疑或是異常表徵，制度設定先查證再升級，包含短期頻繁申請開立存款帳戶或是設定約定帳號，又無法提出合理說明者，或是開戶人留存的手機號碼，與同一銀行內的警示帳戶開戶人手機號碼相同，還有客戶已被通報失蹤人口者或被司法警察機關，列為疑似涉詐騙境內金融帳戶等等可疑態樣。

政治大學金融學系兼任教授殷乃平指出，「一方面要達到這些這個主管機關要求的目的，另外一方面又要儘量地減少不必要對於存款戶的干擾，我想這個涉及到銀行在中間怎麼樣去做最好的一種拿捏。」

金管會強調，銀行如果在第2類帳戶中的14項態樣判斷出現重大或是急迫情況，得自行通報高檢署。

