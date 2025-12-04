金管會已與42國 簽訂78份監理合作

金管會表示，台灣目前已和42個國家或地區之69個監理機關，簽訂78份監理合作文件。圖為金管會國際業務處長賴銘賢(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會表示，台灣目前已和42個國家或地區之69個監理機關，累計已經簽訂78份監理合作文件。金管會強調，未來將持續著力於拓展跨境金融監理合作網絡，強化金融監理框架，建立穩健金融市場，並提升台灣金融市場競爭力。

金管會表示，檢視近四年簽署MoU(金融監理合作備忘錄)/EoL(金融監理換函)情形，包括：2022年簽署3份(韓國金管會、以色列證券監理機關、歐洲證券及市場管理局)；2023年簽署5份(法國金融審慎監理總署-保險、美國紐約州金融服務署、加拿大安大略省證券管理委員會、美國紐澤西州銀行保險署、美國商品期貨交易委員會)；2024年簽署1份(立陶宛央行)；2025年簽署1份(印度國際金融服務中心管理局)。

換言之，從2022年至今年為止，總計簽署10份MoU或EoL。

此外，若加計本次與印度財政部轄下之國際金融服務中心管理局(IFSCA)之金融監理MOU，目前金管會會已與印度監理機關共計簽署3份MoU/EoL(其他簽署對象分別為央行、證管會)。

進一步看，在78份MoU中，有6份屬金融科技MoU，其他72份MoU是銀行、證券、保險或跨業別之MoU。

對此，金管會強調，將持續著力於拓展跨境金融監理合作網絡，並吸引外資為我國金融市場注入活水，深化各國連結交流。

深化跨境監理 金管會與印度簽署金融合作備忘錄

