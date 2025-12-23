金管會年終大放送 壽險避險成本大降

國內壽險業為避險投入大量資金，金管會為替壽險業解套，修法放寬壽險業長期持有外幣資產會計評價調整，市場估算，原先用來避險的1.6兆元將可一口氣大降，光是一年就可節省近920億元。

金管會為替壽險業解套，修法放款壽險業長期持有外幣資產會計評價調整，未來將會把列在AC（按攤銷後成本衡量）項目中債務改採攤銷認列，避免因短期匯率波動導致金融業財報失真。

壽險避險成本 高達1.6兆元

據金管會統計，截至今年10月底，壽險海外投資金額達22.3兆元，光是用來避險的金額就高達1.6兆元，超過壽險業稅後獲利1.4兆元，被外界認定，已經出現「過度避險」的情況，金管會保險局因此決定修改《保險業財務報告編製準則》第12條與第39條。

保險局副局長蔡火炎說，目前整體壽險業列在AC項目金額約18兆元，修法後預定明年上路，今年財報仍採舊制，投資人明年5月底就能看到第1季財報揭露避險狀況。

新制上路 一年可省920億元

至於節省下來的避險成本，保局指出，將轉換為外匯價格變動準備金、資本提撥或指撥特別盈餘公積。業者估算，整體保險業一年可節省約920億元外匯避險支出。

由於更改會計原則，明年壽險業將接軌新制IFRS17（國際財務報導準則第17號）和TW-ICS（新一代清償能力制度）後，是否可以提升壽險業ICS比率？蔡火炎指出，壽險公會和保發中心還在研議，屆時會再做討論。

11家金控明年起 財報延至15日前揭露

此外，為了配合接軌新制，金管會也修正《公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法》第3條修正草案，讓保險、具保險子公司金控營收可從每月10日延到15日公告，包括11家金控、12家壽險、11家產險與1家再保險業者都可自明（2026）年起適用。

金管會銀行局副局長王允中表示，11家有保險子公司金控都會延後獲利公告。目前國內壽險中不含保險業者金控有永豐金、玉山金與國票金，其餘11家都可延至15日公告。