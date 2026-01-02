金管會才罰完上海商銀千萬！跨年夜再出手 這4家被罰240萬

金管會在2025年末針對4家金融公司各開出1張罰單，總裁罰金額達430萬，這是繼同年12月30日對上海商業儲蓄銀行開罰1200萬元後，金管會再度出手。4家遭罰公司分別為「台中銀保險經紀」30萬元、「必佳保險代理」60萬元、「泰安產物保險」100萬元，以及裁罰金額最高的「台新人壽」240萬元。

金管會。（圖／資料照）

金管會表示，台新人壽在一般業務檢查報告中被查出有缺失事項，違反保險法相關規定，因此依《保險法》開罰240萬元，並依同法予以2項糾正。台新人壽去年申請合併新光人壽，台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，兩家公司已於1月1日正式完成合併程序，並正式改名為「新光人壽保險股份有限公司」。

新光人壽。（圖／資料照）

新光金控1月1日代子公司新光人壽發布重大訊息，針對金管會指出的2項糾正事項，已依金管會意見改善完畢。金管會在2025年最後一天針對保險經紀、保險代理、產險及壽險業各開出1張罰單，顯示主管機關持續加強金融業監管力道。

