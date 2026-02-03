金管會打詐點名可疑帳戶 短期頻繁設定約定帳號入列

（中央社記者蘇思云台北3日電）為強化銀行與執法機關合作，金管會今天預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，包括短期頻繁設定約定帳號、其他經主管機關或銀行認定有疑似不法或顯屬異常交易者等態樣，銀行需加強風險管理，預計4月中旬上路。

根據預告內容，這次可疑帳戶共新增、調整8態樣，加上原本條文內容，合計共14種態樣。

金管會於民國95年訂定發布「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」。金管會銀行局副局長王允中表示，考量執法機關偵辦不法案件經驗以及銀行業者實務運作狀況，做出修正，主要增加疑似不法或顯屬異常存款帳戶的態樣。

王允中進一步解釋，以此辦法來看，銀行對疑似不法或顯屬異常交易的存款帳戶主要分成2類，第一類為「確定不法」帳戶，銀行一發現這類帳戶就要通報，包括偽冒開戶、警示帳戶與衍生管制帳戶。

第二類為可疑帳戶態樣，王允中指出，如果銀行觀察到類似態樣，須提高風險管理、持續監控，若發現確有不法行為，需通報警察機關，若銀行判斷有重大或急迫情形，也可通知高檢署，以利檢查機關及早介入調查。

根據預告內容，這次第二類可疑帳戶包括新增5項、調整3項，若加上原本條文內容，合計共14種態樣。

主要調整與新增態樣，包括短期間內頻繁設定約定帳號；銀行得知非本國籍人士開戶時所提供查核的居留證已在期滿前遭註銷或屬逾期居留，或經勞動或移民主管機關通報行蹤不明者；開戶人留存手機號碼與同一銀行內警示帳戶開戶人留存手機號碼相同，疑為犯罪行為人使用者；存款帳戶連結的虛擬帳號在一定期間內多次遭通報列為警示者。

此外，還有經銀行得知客戶已遭通報為失蹤人口者；屬司法警察機關所列疑涉詐騙境內金融帳戶者；符合銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本所列疑似洗錢或資恐表徵交易者；其他經主管機關或銀行認定有疑似不法或顯屬異常交易之虞者。

王允中解釋，觀察實務上很多詐騙是引導民眾去設定約定帳號，以利讓大筆金額快速轉出。不過，他強調，這些調整的態樣，不代表一定不法，而是銀行需進一步查證與持續監控，如果真有不法就要通報警察機關，也可能這類態樣最後變成第一類確定不法的帳戶，若是偽冒開戶必須結清，警示戶要暫停交易，衍生管制帳戶則要暫停自動化交易。

此辦法為行政命令修正案，外界關注如果銀行沒做到可能面臨的裁罰。銀行局說明，將以違反內稽內控來處分，罰鍰範圍為新台幣200萬元到5000萬元。

金管會今天也提到，已跨部會達成共識，若高風險外籍人士符合聘僱期滿離境、終止僱傭契約離境、行蹤不明或因非法入境工作遭查處收容等4情況，金融機構可暫時凍結其帳戶，此項機制已在今年1月正式上路。

媒體關注新措施跟此辦法修法差異，王允中解釋，這是兩項不同措施，此辦法是更普遍性的措施，針對異常帳戶由銀行進一步管控；至於今年針對高風險外籍人士的新措施，是符合特定狀況時，銀行判斷屬高風險就會凍結。（編輯：楊蘭軒）1150203