金管會找業者檢討醫療險 理賠擬「大變革」！衛福部長：可創造三贏

記者簡浩正／台北報導

商業醫療險理賠規則面臨變革。（示意圖／資料照）

商業醫療險理賠規則面臨變革。傳出金管會今（10）日將邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，聚焦住院改門診、一日手術及在宅急症照護三大議題，研議保單給付能否跟上醫療趨勢。對此，衛福部長石崇良今（10）日樂見討論，認為將創造三贏，長遠來看醫療費用下降外，若民眾原本保單裡面就涵蓋相關治療，不應照顧模式的改變而不予給付。

石崇良今早出席立院衛環會繼續審查「醫療法第二十四條及第一百零六條條文修正草案」等案。會前接受媒體聯訪時被問及上述問題。

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金管會今將邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則衛福部長，石崇良認為是三贏。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良說，有關於商業醫療保險，那麼過去有一些給付的問題，「我也經常跟金管會的彭主委交換意見。」主要的議題是在於隨著這個醫療科技的進步，還有醫療模式的改變，那麼過去呢很多是一定要住院才能夠治療或處理的這些處置，現在我們慢慢推向在門診或者是在居家那麼來執行。像我們從前年開始推的「在家住院」，把這個原本要住院的這些感染症移到家裡面，讓民眾更方便，也減少這個家人的照顧的負荷。

他說，去年開始又推了門診的靜脈抗生素治療，這些也是原本需要住院的。下一步我們希望去推動在家的癌症治療，像有些國外的做法就是第一次化學治療在醫院做，如果都沒有問題、裝設了人工血管之後，以後也可選擇在家做化學治療，避免可能的院內感染的發生，因為癌症的病人基本上免疫力也比較差。不過有些過去的商業保險的醫療保單，限制是要以「住院」才可以給付，所以也接到有一些第一線的醫院的反應，他們在跟病人說明照顧模式的時候，會考量到保險給付的問題而無法推動。「所以我們現在積極的在跟這個金管會討論，希望跟保險業者溝通，是不是可以調整這個給付的方式，因應這樣的需求。」

石崇良認為，其實這樣是三贏，一方面其實從過去的實施經驗，這種新的模式導入之後，其實它的醫療費用是下降的，比在住院的費用要下降；第二個，對民眾如果在原本的保單裡面就有cover這一類的治療的話，那不應該因照顧模式的改變而不予給付。再者，對醫院來講，整個健保體系如剛提到的健保支付費用是下降之外，醫院的病床的利用效率也會提升，對於人力的短缺造成的這個病床需求的問題等，也能夠得到這個緩解，他認為是非常好的一些方向，會積極跟金管會來一起努力。

媒體詢問，今日金管會的會議衛福部會去嗎？是否已有討論商保跟健保之後怎麼合作？石崇良則說已有另外約了時間，會跟金管會跟相關他們的保險局等主管來溝通。這個是第一步，先由金管會跟相關業者去做溝通。目前方向上為二：一個是新型、新的保單的開發，因在年底之前會有新的保單，如在家醫療等現在新的照顧模式的新型保單的開發。第二個是對既有保單如何能夠調整，讓民眾能夠不會因受限於給付的關係，而沒有辦法選擇現在比較更舒適的居家照顧或門診照顧的方式。

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