金管會拍板台新壽併新光壽 明年元旦生效躍升第4大壽險

金管會今（25）日正式核准台新人壽合併新光人壽及更名申請案，合併基準日預定明年1月1日生效。此案是依據台新人壽為存續公司、新光人壽為消滅公司的架構進行，合併後存續公司將更名為「新光人壽」，總資產將達近4兆元規模，成為國內第4大壽險公司。

金管會25日正式核准台新人壽和新光人壽合併更名申請案。（資料照／中天新聞）

金管會保險局指出，台新人壽及新光人壽是依據《金融機構合併法》相關規定提出合併申請。經審核後，本案符合相關規定，存續公司台新人壽將於合併基準日起更名為「新光人壽」。這是繼台新金控合併新光金控並更名為「台新新光金控」後，子公司層級的重要整併案。

為確保保戶權益，金管會在審核過程中已要求台新人壽出具聲明書，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益將不受任何影響。保險局強調,台新人壽將主動致函相關保險契約的要保人，確保保戶服務不中斷，讓保戶在合併過程中獲得完善保障。

金管會同意台新金融控股公司合併新光金融控股公司，並更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。（圖／資料照）

根據統計資料顯示，截至今年9月底，台新人壽資產為3580億元，在國內壽險業排名第16名；新光人壽資產為3兆6069億元，排名第4大。兩家公司合併後，總資產將達3兆9619億元，將近4兆元規模，維持第4大壽險公司地位。在人力規模方面，截至10月底，新光人壽擁有15392人（含內外勤），台新人壽則有1425人。

在資本增資議題上，保險局表示，台新新光金已出具相關增資承諾，將履行增資義務。針對明年接軌IFRS17號公告，兩家公司都有申請過渡措施。保險局說明，今年度依選擇性過渡措施，12月15日前需檢附相關資料，至於合併後是否調整計畫，將「留給新公司去重新規畫」。ICS的資本適足率監理門檻將持續適用，今年度財報則各別公告。

新光人壽董事長魏寶生。（資料照／中天新聞）

財務表現方面，截至今年9月底，新光人壽稅後虧損311.8億元，台新人壽則有稅後盈餘16.4億元。合併後的新公司將面臨整合挑戰，包括財務體質調整、人力資源整合及業務系統銜接等課題。

