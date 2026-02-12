金管會拍板「外價金2.0」！四桶金築壽險業資本防護牆
為強化壽險資本韌性與健全發展，金管會今天修正發布「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」修正規定，將現行制度轉型為「外匯價格變動準備金2.0」，從過往的損益平穩導向，全面轉向強化資本結構，建構長期抵禦匯率風險的四桶金，包括波動準備金、固定準備金、外匯風險固定準備、外匯風險強化準備。讓壽險業在過渡期的15年，從向外尋求避險，回到自我保險機制。
至於是否影響壽險稅後獲利和股利政策，金管會說明，外價金新制將按月滾存四桶金，第一年對新一代清償能力制度（TIS）沒有影響。節省下的避險成本會提到新制，不會改變股利狀況，股利牽涉很多層面 ，而股利也須經金控整體考量。
金管會表示，新制度因應外匯價格變動準備金採雙軌設計，區分為「波動準備金」及「固定準備金」。其中，波動準備金是發生兌換利益時，依規定比率自當期損益提存，並於發生兌換損失時沖抵。運用上將比照現行外匯價格變動準備金之額外提存及沖抵機制，並改為不設累積上限，以加速建立緩衝能力，落實「晴天儲糧」的風險管理思維。
至於「固定準備金」為壽險國外投資淨曝險部位按固定比率提存，比照現行外匯價格變動準備金之固定提存，確保業者於調整避險比率時，須同步調整應提存準備金以反映風險變化。本項固定準備金設有累積上限，為國外投資淨曝險部位之10%，以平衡資本負債結構。
本次修正也就權益項下之特別盈餘公積，區分為「特別盈餘公積－外匯風險固定準備」及「特別盈餘公積－外匯風險強化準備」。「外匯風險固定準備」為稅後盈餘之10%提列，目的係於壽險公司獲利時加速提列，並設定累積上限為固定準備金二倍之稅後金額，作為壽險業厚實資本的具體長期目標。
「外匯風險強化準備」依所降低避險比率的公式計算提列，確保因避險比率調整後預期可減少支付的避險工具成本，不會轉化為可任意運用之盈餘，而須長期累積用於吸收未來潛在風險與落實資本強化，且不設累積上限。
另為確保足額提列，本次修正後本特別盈餘公積將不得用於彌補虧損，原則僅得用於盈餘轉增資，不得發放現金股利。另當公司盈餘不足提列時，金管會將得依保險法相關規定要求限期改善、辦理增資或採其他行政導正措施。
