金管會推亞資中心財管革新...李鎮宇給彭金隆高度肯定！喊話台灣需要「跨產業」、「跨部會」橫向溝通政策

金管會16日提出「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」修正草案，政府如為銀行負責人，同時也是有價證券發行公司的董事監察人，「可不受利害關係人投資限制」；這項放寬措施預計明年（2026）2月農曆年後上路。對此，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今（18日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，台灣現在不只是需要金融產業政策，「而是跨產業、橫向溝通的政策」。

金管會提出「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」修正草案，如國發基金現為彰銀、台企銀與台積電董事，「規定放寬後，彰銀與台企銀將可投資台積電」。對於這項政策，李鎮宇認為，「這樣開放是好事」。他說明，這是一個比較「老」的概念，是比較防避的思維。

李鎮宇指出，假如國發基金同時派3個董事，就是關係人，可能之間會互相知道消息，「他就是希望你不要把消息透露出去」。不過，李鎮宇說，公股公司過去比較像是獨董，「我相信公務員都有他的操守，不可能用這種方式去幫國家牟利，所以這樣開放是好事情」。

不過，李鎮宇提出，現在台灣的資本市場約100兆元，全世界排名第8，以台積電來看，大約是35兆，「其實台灣現在每天的成交量約6000億元，所以100億元其實一下就不見了」。他直言，支撐台灣股市的，還是基本面，「我預判台灣今年的GDP（國內生產毛額）會是7.5％」。

同時，李鎮宇也說道，台灣的金融監管機制，不會只有「金融」跟「監管」，一定有一些開放、創新的舉動，「整體來看，我對金管會主委彭金隆的評價是很高的」。而對於金管會未來還可以帶動什麼政策，讓台灣金融環境更加活潑，李鎮宇直言，台灣現在不只是需要金融產業政策，「而是跨產業、橫向溝通的政策」。

李鎮宇舉例，今年7月美國發布「天才法案」（全稱《指導並建立美國穩定幣國家創新法案》，GENIUS Act），要開始推動「穩定幣」，當時台灣也跟著說要發行穩定幣，「但問題在於，你發了台幣的穩定幣，有誰要用？」

李鎮宇表示，穩定幣其實就是線上法幣，類似於悠遊卡，「其實台灣的線上支付系統已經蓬勃發展，如果要做一個穩定幣，就是貨幣主權延伸，但我們的穩定幣若是沒有辦法『走出去』，那就沒什麼用」。至於台灣發行穩定幣，有沒有辦法走出去，李鎮宇提到，台灣跟美國現在正在建立半導體園區，「那有沒有辦法將這部分綁在一起？」

李鎮宇說，這個部分不會是彭金隆一個人有辦法做的，需要央行、經濟部，甚至是談判團隊，去做溝通、討論、協調。此外，有關彭金隆推動亞資中心，李鎮宇說，「這個部分台灣金融業都非常支持」。他說明，畢竟過去30、40年台灣賺很多錢，都是香港、新加波那邊過來的，「這樣也不太對，我們的錢為什麼不能自己管？所以彭金隆才推動這項政策」。

不過，李鎮宇再次強調，這個並不是金管會可以獨自推動的，「需要投資誘因就涉及經濟部，外匯管制甚至跟央行有關」。李鎮宇說，台灣的政府更需要的是「跨部會橫向」制定政策，甚至是跨產業。

最後，李鎮宇說，要再讚美一下彭主委，「因為在服務業裡面，薪資最高的是金融業，要把這塊餅做大，才有辦法把服務業的整體平均水準往上拉，這行能夠創造出最多高薪的服務業就業機會」。他指出，金融業這部分一定要想辦法做大，而非像以前小小地做、感覺活得不錯，「現在台灣所有產業開始要往外走、全球布局時，金融業卻落在後頭跟不上去，這點確實比較可惜」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

