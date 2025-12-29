金管會推亞資中心 外國金融專才認定資產管理納重點

（中央社記者呂晏慈台北29日電）金管會今天公告修正「外國特定專業人才具有金融領域特殊專長之資格條件及認定原則」，針對政府推動的重點產業所需人才，增列「資產管理」項目，以促進台灣金融產業發展。

金管會表示，自2018年2月8日訂定發布資格條件及認定原則以來，經歷2020年12月15日修正，以積極推動金融領域就業金卡；累計至今，金融領域就業金卡總計核發908張，其中，今年度前11月共核發140張，成效已逐年顯現。

金管會說明，為配合推動台灣成為亞洲資產管理中心的重要計畫，就資格條件及認定原則中所列政府推動的重點產業範圍，增列資產管理（含聯合家族辦公室），以達到明確，並自即日生效，預期將有助台灣金融業延攬資產管理領域的外國特定專業人才。

根據資格條件及認定原則規定，若想符合產業所需的金融專業人才資格，申請人要提供任職資產管理（含聯合家族辦公室）的金融相關職務累計達3年證明，並提出有利於產業發展具體事蹟。（編輯：楊凱翔）1141229