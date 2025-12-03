金管會推台版「穩定幣」 最快明年下半年上路

各國積極催生通過穩定幣草案，金管會已經在今年6月，將《虛擬資產服務法》草案送到行政院，草案中納入穩定幣規範，立委關注台灣版穩定幣何時上路？

金管會主委彭金隆說明，「銀行機構才可以發行穩定幣，我們初步跟央行的共識是說，母法草案裡面是沒有限制金融機構，我們是參考MiCA的規定，但是我們初步階段，基於一個風險管理的角度，我們會先由金融機構先。」

金管會主委彭金隆表示，如果母法在行政院會通過，送立院排進議程，可能在下個會期三讀通過，金管會將在半年內完成子法，預計最快將在明年下半年實施。

所謂的台版穩定幣，就是與單一或多個法幣價值連結，維持價值穩定。特性是比起虛擬貨幣還要穩定，未來除了可以作為虛擬市場交易媒介、國際貿易交易支付，也可望用在消費支付或用戶轉帳。

放眼國際，目前通過穩定幣法案的國家，像是歐盟在2023年5月通過MiCA法案；同年8月，新加坡通過穩定幣監管框架；香港則在今年5月通過穩定幣條例；美國今年7月通過天才法案。

台灣金融科技協會理事溫宏駿表示，「金融機構，或說未來我們的區塊鏈金融，從由實入虛的時候，他必須要這個媒介，所以最大的功能就是拿來做交易媒介跟計價單位，這個是目前對台幣穩定幣的一個最大期待。」

專家認為，要捍衛數位主權，就要使用台幣穩定幣，像是台積電等股票資產，如果能以台幣計價穩定幣做交易，就能吸引外資投資，才能擴大影響力到全球市場。