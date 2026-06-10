金管會推醫療險改革！一日手術、居家照護納入理賠討論

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衛福部長石崇良10日表示，因應醫療模式轉變，針對在家醫療等新型照護模式的新型保單，預計年底前將完成開發；對於現行舊有保單的調整，也盼能讓民眾不受限於給付規定，得以自由選擇居家照護或門診治療。

衛福部長石崇良10日表示，因應醫療模式轉變，針對在家醫療等新型照護模式的新型保單，預計年底前將完成開發。（圖／中天新聞）

現行商業醫療險多以「住院」作為給付前提，隨著醫療科技進步，許多過去必須住院的處置，如門診靜脈抗生素治療等，已逐漸轉向門診或居家執行。金管會10日邀集保險業者召開會議，全面檢討醫療險理賠規則，聚焦住院改門診、一日手術及在宅急症照護三大議題，研議保單給付能否跟上醫療趨勢。

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石崇良當日出席立法院社福衛環委員會審議醫療法修正草案，會前接受媒體聯訪時指出，衛福部已另與金管會約定時間，就商業保險給付問題進行專項討論，第一步則先由金管會與相關業者溝通。他說，自己過去也經常與金管會主委彭金隆交換意見，對此議題持積極態度。

石崇良強調，調整給付方式若能落實，可達到「三贏」局面。就醫療費用而言，新照護模式導入後，費用較住院更低；就民眾端而言，保單若能涵蓋此類治療，不應因照護模式改變而喪失給付權益；就醫院及健保體系而言，病床利用效率得以提升，人力短缺所衍生的病床需求壓力也能獲得紓解。

隨著醫療科技進步，許多過去必須住院的處置，如門診靜脈抗生素治療等，已逐漸轉向門診或居家執行。（示意圖／AI生成圖）

石崇良也說，過去已接獲第一線醫院反映，在向病人說明新型照護模式時，病人往往因考量保險給付問題而無法接受，導致新模式推動受阻，這也是促使衛福部積極與金管會協商的主因之一。

針對調整是否影響民眾投保意願，石崇良表示，將從兩個層面著手：一是開發因應在家醫療、新型照護模式的新型保單，預計年底前推出；二是針對舊有保單的給付調整進行討論，目標是讓民眾不因給付限制而被迫放棄更適合自身的照護選擇。

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