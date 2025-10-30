金管會推eGift機制 明年可線上領股東會紀念品

（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會今天表示，集保結算所建置協助公司發放電子化紀念品（eGift）服務機制，未來股東可以透過電子投票平台領取序號，並在線上領取股東會紀念品，像是超商商品卡、交通票券、餐廳折價券等實體券，多數可轉為線上領取，預計明年股東常會上路。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會上表示，目前電子投票占股東出席股數比率逐年提升，2023年到2025年比率分別為60.51%、60.83%與60.93%，今年統計有725家上市櫃、興櫃公司發放股東紀念品。為提升電子投票比率，金管會督導集保結算所建置協助發行公司發放股東會電子化紀念品服務機制，預計明年第1季建置完成。

黃厚銘指出，公司如果採用eGift服務者，股東在完成電子投票後，可在指定日期至電子投票平台取得股東會紀念品領取序號，並在線上領取紀念品，希望鼓勵股東多利用電子投票。

至於電子化紀念品的類型，黃厚銘解釋，包括超商商品卡、交通票券、餐廳折價券等實體券，多數都可轉為線上領取，但若是實體杯盤等股東紀念品，就無法透過線上領取。

黃厚銘說，由於集保系統建置後也要維護，原則上是發行公司使用者付費，每筆規劃收新台幣1元，目前集保規劃推出機制的前3年暫緩收費（期間為2026年到2028年），藉此鼓勵公發公司使用機制，使用企業也可獲得ESG評鑑加分。

黃厚銘表示，零股或整股股東都可以電子投票，不過，為鼓勵整股以上股東多使用電子投票，會提供抽獎機會；至於是否整股的股東才能線上領取股東會紀念品，黃厚銘指出，發放eGift是否有限整股或零股股東，尊重個別公司規劃。（編輯：潘羿菁）1141030