金管會提醒投資人勿信保證獲利 避免受騙

近期屢傳詐騙集團透過網路社群或交友軟體，假冒名人、專家、美女、帥哥圖像，以聲稱有內線消息、報明牌或高收益等方式，勸誘投資人至證券商開設受託買賣外國有價證券（複委託）帳戶，買進股價低且總流通量小之美股、港股或其他國外證券交易所股票。因該類股票股權較集中，容易炒作，詐騙集團經常會先拉抬股價讓投資人獲利後，再鼓吹投資人加碼大量買進，隨即?售持股，以致股價大跌，造成投資人鉅額損失（俗稱仙股詐騙）。

金管會提醒投資人提防詐騙陷阱，不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP或投資平台；對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股資訊提高警覺，如有疑問請向合法證券商洽詢，或撥打（02）2737-3434「證券期貨反詐騙諮詢專線」、165反詐騙諮詢專線查證。

另金管會已於證券期貨局網站設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，金管會並督導證券商公會於其網站設置「非核准業者商品警示專區」及「國際投資警訊專區」，提供民眾瞭解詐騙類型及非法投資平台業者名單及商品等參考資訊，歡迎民眾多加利用，於投資前務必審慎查證，避免受騙。