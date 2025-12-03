金管會提醒投資權證 先了解商品特性

為維護投資人權益，金管會提醒投資大眾，參與權證投資前，應充分了解其價格特性、交易風險及自身風險承擔能力，避免因短線追價或資訊不足而造成不必要的損失。

金管會表示，投資權證應注意權證交易特性與股票不同，權證屬於衍生性金融商品，商品結構較一般股票複雜，且交易規則也有別於一般股票，投資人雖有機會以有限成本獲取極大收益，也可能短期內即蒙受全額損失；因此，提醒投資人購買權證前，應先瞭解權證商品特性及投資風險，並審慎評估自身的財務能力與經濟狀況後，再進行權證投資。

金管會將持續強化權證市場健全發展，提升權證資訊揭露與造市品質，同時呼籲投資人提高風險意識、審慎做出投資決策，並充分了解商品特性及自身風險承擔能力，以保障投資安全。