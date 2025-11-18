金管會提醒投資詐騙3類型 前9月通報Google、Meta下架逾3.3萬則

金管會今（18）日發布新聞稿，提醒民眾投資詐騙常見三種類型，另外，金管會今年前9月通報Google、Meta（臉書）下架的詐騙訊息3萬3187則，較去年同期3萬9362則減少15.7%，但仍有3萬餘則之多。

金管會證期局副局長高晶萍今日傍晚於例行記者會表示，國人今年前9月向金管會陳情的投資詐騙案件439件，相較2024全年941件、2023全年787件、2022全年636件，已經揮別逐年走高趨勢，看起來比較和緩。

詐騙難消滅，道高一尺魔高一丈

高晶萍說，發布新聞稿並非最近有特別案件，而是定期宣導提醒民眾避免受騙。金管會另也提供補充資料，說明投資詐騙常見的三種類型，包括：一，電話、簡訊及LINE群組勸誘買股；二，金融商品交易平台（App）；三，冒名金融業者。

資料來源：金管會

媒體問高晶萍，投資詐騙已經宣導數年，幾乎宣導到極致，但民眾今年向金管會陳情的投資詐騙前9月年化數字仍有585件，為何仍處高檔？高晶萍說，因為做詐騙幾乎無成本、賺暴利，要從源頭消滅有點困難，而且道高一尺、魔高一丈，詐騙手法一直變形，政府部門能做的就是，發現問題像是發現新的詐騙型態時，趕快提醒民眾。

屢傳投資詐騙，謹守三不原則

高晶萍表示，近期屢傳詐騙集團透過網路社群或交友軟體，假冒名人、專家、美女、帥哥圖像，以聲稱有內線消息、報明牌或高收益等方式，勸誘投資人至證券商開設受託買賣外國有價證券（複委託）帳戶，買進股價低且總流通量小之美股、港股或其他國外證券交易所股票。

因這類股票的股權較為集中，容易炒作，詐騙集團經常會先拉抬股價讓投資人有點甜頭獲利後，再鼓吹投資人加碼大量買進，隨即抛售持股，以致股價大跌，造成投資人鉅額損失（俗稱仙股詐騙）。

高晶萍表示，提醒投資人謹守「三不」：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利App或投資平台；對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股資訊提高警覺，天下沒有白吃的午餐，如有疑問請向合法證券商洽詢，或撥打02-27373434「證券期貨反詐騙諮詢專線」、165反詐騙諮詢專線查證。

