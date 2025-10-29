金管會提醒民眾保單如遭扣押 善用保單介入權保障

保戶若因債務無法償還而致保單受執行機關扣押，將可能面臨失去未來維持生活經濟安定之保險保障，金管會提醒，民眾於保單遭受扣押時，可善用保單介入權，使保險契約效力延續，維繫保險保障。

金管會表示，按114年6月18日總統公布施行之保險法第123條之2第1項有關保單介入權之規定，已明定要保人為債務人的人壽保險契約之解約金債權經扣押、要保人受破產宣告，或經裁定開始清算或更生程序時，符合「對被保險人有保險利益者」(例如被保險人本人或其家屬)、「要保人具名指定之受益人」、「要、被保險人之配偶、父母或子女」等資格之介入權人，於取得要保人及被保險人書面同意，並向執行機關或執行命令所指定之人，支付以保險契約終止後預計可獲保險公司償付之解約金額度後，得以書面通知保險公司行使介入權，變更為保單之新要保人。另年金保險亦有上開規定的適用。

依上述保單介入權規定，民眾於收到執行法院核發對保單之扣押命令、受破產宣告、清算或更生裁定公告後，須先洽詢該保單之承保壽險公司取得介入權相關申請文件，並通知符合資格之介入權人，向該壽險公司提出行使介入權申請，公司於完成審核其資格後將提供保單之預計解約金金額，執行法院亦會提供繳款帳號等資訊予介入權人，介入權人即得依相關資訊進行繳款，再以書面通知壽險公司後，即可辦理變更為新要保人事宜，此後債權人將無法再對該張保單聲請強制執行。另依保險法第123條之2第2項規定，介入權人繳款並通知保險公司之作業，須在要保人收到扣押命令、破產宣告、清算或更生裁定公告的日起3個月內完成。

金管會提醒，當人壽或年金保險契約之要保人因欠債被法院扣押保單解約金債權，面臨失卻保險保障之風險下，除透過與債權人協商，或依強制執行法第12條及第122條等規定向法院聲明異議以維繫保險保障外，可善用保險法第123條之2規定之保單介入權，由介入權人代為償付相當保單解約金之金額予執行法院或債權人，行使介入權成為新要保人，以發揮介入權維繫保險保障的功能。