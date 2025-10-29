金管會提醒民眾保單如遭扣押 善用保單介入權保障
保戶若因債務無法償還而致保單受執行機關扣押，將可能面臨失去未來維持生活經濟安定之保險保障，金管會提醒，民眾於保單遭受扣押時，可善用保單介入權，使保險契約效力延續，維繫保險保障。
金管會表示，按114年6月18日總統公布施行之保險法第123條之2第1項有關保單介入權之規定，已明定要保人為債務人的人壽保險契約之解約金債權經扣押、要保人受破產宣告，或經裁定開始清算或更生程序時，符合「對被保險人有保險利益者」(例如被保險人本人或其家屬)、「要保人具名指定之受益人」、「要、被保險人之配偶、父母或子女」等資格之介入權人，於取得要保人及被保險人書面同意，並向執行機關或執行命令所指定之人，支付以保險契約終止後預計可獲保險公司償付之解約金額度後，得以書面通知保險公司行使介入權，變更為保單之新要保人。另年金保險亦有上開規定的適用。
依上述保單介入權規定，民眾於收到執行法院核發對保單之扣押命令、受破產宣告、清算或更生裁定公告後，須先洽詢該保單之承保壽險公司取得介入權相關申請文件，並通知符合資格之介入權人，向該壽險公司提出行使介入權申請，公司於完成審核其資格後將提供保單之預計解約金金額，執行法院亦會提供繳款帳號等資訊予介入權人，介入權人即得依相關資訊進行繳款，再以書面通知壽險公司後，即可辦理變更為新要保人事宜，此後債權人將無法再對該張保單聲請強制執行。另依保險法第123條之2第2項規定，介入權人繳款並通知保險公司之作業，須在要保人收到扣押命令、破產宣告、清算或更生裁定公告的日起3個月內完成。
金管會提醒，當人壽或年金保險契約之要保人因欠債被法院扣押保單解約金債權，面臨失卻保險保障之風險下，除透過與債權人協商，或依強制執行法第12條及第122條等規定向法院聲明異議以維繫保險保障外，可善用保險法第123條之2規定之保單介入權，由介入權人代為償付相當保單解約金之金額予執行法院或債權人，行使介入權成為新要保人，以發揮介入權維繫保險保障的功能。
其他人也在看
加保沒做「1件事」！600萬理賠進別人口袋 老婆、小孩領不到
傻眼！資深媒體人狄志為在臉書發布貼文，透露朋友的丈夫癌逝後，才發現有一張防癌壽險保單，但因為保單受益人的名字寫的是丈夫的哥哥，由於哥哥不願意分給他理賠金，讓她十分難過，但根據法律規定，至少她還能拿回100多萬解燃眉之急，剩下的就當作是丈夫上輩子欠哥哥。鏡報 ・ 2 小時前
2025臺北白晝之夜11/1登場攻略！故宮11/1晚上免費參觀、10週年亮點活動、地點交通一次看！
2025臺北白晝之夜將於11/1下午14:00至11/2凌晨2:00，以圓山為基地盛大登場。邁入第十週年的台北白晝之夜，以「Hi Story」為主題，主場域涵蓋臺北圓山自然景觀公園、臺北廣播電台、圓山坑道與花博公園圓山園區。台北白晝之夜系列活動全部免費，在10/17（五）中午12:00在官網開放報名，逾百組藝術家與團隊以裝置、影像、舞蹈與行動藝術，將台北幻化為一座藝術不夜城。另外，故宮北部院區也同步響應，於11/1晚間開放免費參觀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
「地球村」多分校無預警倒閉！他花14萬課程買氣受 全台申訴達228件
曾在全台拓點的外語補習班「地球村美日語」近期傳出經營紛爭，多處分校倒閉，學生權益也大受影響。一名學員投訴，3月才在新店分校花14萬4000元報名美語課程，上到10月中旬卻發現分校無預警關閉，他撲空3次，被告知須轉到台北車站或大安分校上課，亦可選擇退費但無額外賠償。對此，消保官回應說明全台以累積228件相關申訴案件，消費者可以要求退還已繳費用再加計30%。太報 ・ 1 天前
金管會專案檢查 合庫保代業務被揪出2缺失遭罰80萬
公股兼營保代業務被金管會開罰了。金管會對合庫銀行兼營的「保險代理人」業務辦理專案檢查，總計有兩項缺失，包括「未建立異常招攬態樣管理機制」，以及「未確實確認理財講座活動內容妥適性及辦理真實性」等，因此，遭金管會開罰80萬元。金管會表示，合庫銀行的保代公司照會涉異常招攬案件，有未建立異常招攬態樣管理機制自由時報 ・ 1 天前
老屋新生書香再現 宜蘭礁溪駅本屋入選日本優良設計獎
獨立書店「礁溪温泉足浴駅本屋書店」日前入選日本2025 Good Design Award （優良設計獎），成為代表台灣地方文化與設計融合的新地標。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
97歲池畔蛟龍 壯有所用人生無限
高齡九十七歲的他 依舊堅持天天到泳池鍛鍊 他說長壽秘訣就是多運動 讓自己維持健康 而且不要為子女操心 他在今年世壯運拿下5面金牌，之後又在新加坡世界游泳錦標賽女子95至99歲組別，又拿下5面金...大愛電視 ・ 13 小時前
福靈宮設「投幣式廣播系統」 民眾初體驗廣播祝福全村
嘉義縣東石鄉福靈宮，有民眾到廟裡參拜，發現讓人驚訝好奇的設施，一看廟內，裝設投幣式村內廣播系統，只要投入30元銅板，就能對著擴音器向全村放送1分鐘，民眾好奇體驗，投入30元後，對村民喊話祝福，幽默互動...華視 ・ 14 小時前
記者報導賴清德魯莽被懲處！她爆中央社最新回應：洗地失敗還多一條掠奪罪
美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平舉行「川習會」前，美國《時代》雜誌10月23日刊出以〈美國必須慎防台灣魯莽的領導人（The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader）〉為題的專文，對於總統賴清德被稱為「魯莽的領導人」，外交部隨即發出聲明回應；而後《中央社》將該「報導」修正為「投書」，......風傳媒 ・ 8 小時前
苗工業會50歲 辦尋找老照片攝影展
苗栗縣工業會創會五十周年昨（二十九）日至十一月十七日在苗栗火車頭園區聯大館舉辦「璀燦五十再現風華」尋找老照片攝影展，免費入場，歡迎民眾踴躍參觀，希望透過老照片讓年輕的勞工朋友或從業人員感受到前輩們披荊斬棘的奮鬥精神，並傳承發揚下去。苗栗縣工業會從民國六十四年創會以來，陪著本地產業走過草創、成長、轉型、創新各個階段，迄今已五十周年，是苗栗「在地奮鬥、產業扎根」歷史的縮影，更展現歷屆理事長卓越領導與會員廠商堅韌與創新的精神。璀燦五十再現風華-尋找老照片攝影展是工業會五十周年系列活動中最具「時光穿梭感」的一環，以「從工業到生活」為主軸，透過歷史典藏與老照片重現苗栗產業的發展軌跡，帶領民眾走過礦業、粉末冶金、窯業、化工、精密製造、民生工藝的轉變歷程，展出內容包括冠軍建材、恆誼化工 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
恩智浦完成Aviva Links和Kinara收購 推動智慧邊緣車用AI創新發展
車用半導體大廠恩智浦（NXP）宣佈，已正式完成對Aviva Links與Kinara的收購。恩智浦10月日24日以2.43億美元現金完成先前宣佈對Aviva Links的收購。Aviva Links是致力提供符合汽車SerDes聯盟標準的車載連接解決方案供應商。此次收購進一步豐富並拓展恩智浦在汽車及工業物聯網終端市場的車用網路解決方案。太報 ・ 12 小時前
攻跨境物流商機 全家與亞馬遜合作推寄件
（中央社記者何秀玲台北29日電）全家看好跨境電商為個人與中小型賣家藍海市場，宣布與「亞馬遜全球開店」合作，推出跨境物流寄件服務，以貨物隨到隨寄、專業報關等服務，將全家店舖作為跨境物流的寄件首站，鎖定自由工作者、創業青年、斜槓族等，助攻商品銷往亞馬遜平台3億活躍用戶。中央社 ・ 12 小時前
財部發行「114甲11期」30年期公債
財政部訂於114年11月11日委託中央銀行標售「114甲11期」公債新臺幣200億元，年期為30年期，發行日期為114年11月14日，到期日為144年11月14日。財政部國庫署表示，本次公債標售限由中央公債交易商參加投標。自103年度起中央公債交易商最低得標金額，依上年度公債發行金額之0.3%，訂為次年度最低得標金額下限。113年度公債發行金額為新臺幣5,380億元，以億元為單位，四捨五入，114年度每一交易商全年競標得標數額不得低於16億元，以維持競標機制；個人及其他法人機構請委託交易商以交易商名義參加投標。公債標售，採競標方式，依投標利率低於所訂底標利率較多者為優先，依次得標；得標者應繳價款依全部得標者所投最高利率計算。 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿怒反擊132字：離婚金額超出我負擔
粿粿和范姜彥豐婚變傳三個月。范姜彥豐今（29）日無預警在社群發文同時曬出9分鐘認了婚變，2人之間疑似出現了「第三者」，指控粿粿與王子過從甚密，還怒罵粿粿道德淪喪，震驚演藝圈，如今粿粿也發文了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
與繼父同框2／趙小僑曾說稱謂不重要 劉子銓改口喊媽讓她直呼「很爽」
修杰楷在與賈靜雯結婚前，曾說自己是真心想照顧梧桐妹，也獲得梧桐妹同意才結婚。而梧桐妹曾誇修杰楷是一個很有責任感、而且煮飯很好吃的人，她說，因為自己跟媽媽一樣記性不好，每次出門，修杰楷都會提前幫母女倆準備好，也把咘咘、BO妞都照顧得很好。修杰楷因此被網友封為...CTWANT ・ 1 天前
外資買超71億元 加碼旺宏逾5萬張連3天回補鴻海
（中央社記者吳家豪台北29日電）台股今天漲345.63點，收在28294.74點，創收盤新高，外資及陸資買超新台幣71.88億元，青睞記憶體族群，旺宏買超5.06萬張居首，並買超鴻海1770張，連續3個交易日回補鴻海。中央社 ・ 12 小時前
馬斯克恐離開特斯拉？董事會致函警告股東 年度股東大會11月6日登場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導特斯拉（Tesla）董事會主席丹霍姆（RobynDenholm），周一（27日）致函股東警告，若執行長馬斯克（ElonMusk）提出的1兆美元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股飆2萬8企業卻「跌多於漲」阮慕驊揭關鍵
[NOWnews今日新聞]美股近日屢創新高，而台股也跟著一路飛起，台股今（28）日早盤開低走高，盤中再度飆上28000點關卡，昨日最高點則觸及28196.33點，不斷寫下新紀錄。但財經專家阮慕驊點名，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
超車大摩目標價！這檔「連5漲寫歷史新高」成強勢股王 法說會前衝一波
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（28）日下滑44.52點，收在27,949.11點，跌幅0.16%，成交金額5339.31億元。電源供應器廠光寶科（2301）受惠AI浪潮持...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
搭記憶體漲價順風車！「晶圓代工大廠」股價翻倍漲 今遭三大法人重砍7.4萬張...提款24億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（28）日開高走低，早盤一度衝上2萬8千點大關，終場翻黑下挫至27,949.11點，下跌44.52點，跌幅0.16％。據證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 1 天前