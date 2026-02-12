金管會提醒民眾 農曆春節提高警覺慎防詐騙

農曆馬年春節假期長達9天，民眾返鄉團聚、採買年貨及資金往來活動增加，金管會提醒民眾，詐騙集團可能利用春節期間民眾警覺心降低之際進行詐騙，請務必提高防範意識，妥善保管個人金融資料，避免財產損失，安心歡度春節假期。

金管會提醒民眾，春節期間可注意防詐重點。一是投資前小心查證，慎防假投資詐騙。金管會再次強調，任何投資均不可能保證獲利。詐騙集團常透過社群網站、通訊軟體或群組，以「過年賺外快」、「穩賺不賠」等話術吸引民眾投入資金。民眾進行投資或交易前，應慎選合法金融機構及金融商品，勿輕信來歷不明之投資訊息，並應查證資訊來源及相關連結之正確性。民眾可至金管會網站查詢合法金融機構名單、聯絡電話及官方網址，必要時亦可撥打內政部警政署「165」反詐騙專線諮詢確認。

第二是匯款與轉帳前謹慎確認。年節期間親友間金錢往來頻繁，詐騙集團常假借各種理由誘使民眾匯款或轉帳。金管會提醒，民眾於辦理匯款或轉帳前，應再次確認是否確實認識受款人，並仔細核對帳戶名稱與帳號正確性，切勿因一時匆忙而誤信不明請求。

第三則是妥善保管個人金融資料。存摺、金融卡、網路銀行帳號及密碼等重要金融資料，要注意妥善保管，絕對不可隨意交付他人，以防帳戶遭不法人士利用作為詐騙或其他犯罪工具。

第四則是提高對可疑訊息與連結之警覺。春節期間，民眾如接獲來路不明的簡訊、社群訊息或不明連結，應提高警覺，避免隨意點擊或依指示操作。切記要多方查證真實性，並可多利用相關查證平台。

金管會再次呼籲民眾，面對任何涉及金錢或帳戶資料之情形，務必保持冷靜、多加確認，避免因一時疏忽而遭受詐騙。如有疑慮，可撥打內政部警政署「165」反詐騙專線諮詢，以維護自身財產安全，安心愉快過好年。(編輯：宋皖媛)