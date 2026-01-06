金管會提3規劃 鼓勵保險業投資5大信賴產業

（中央社記者蘇思云台北6日電）為引導保險業投入國內公共建設與策略性產業，金管會提出未來3規劃方向，包括研議開放保險業依規定投資不需與保險業務連結的長照服務事業，引導保險業積極評估投、融資5大信賴產業，與研議保險業投資創投事業在新台幣500億元內適用較低風險係數等。

立法院財政委員會7日邀金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、國發會就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

金管會書面報告今天出爐，報告指出，保險業參與投資公共建設及策略性產業的考量因素包括自償性佳、具長期穩定現金流量、合理報酬率、案件投資風險可控，政策具穩定性及可預測性。目前國內債券市場規模有限，保險業考量資產負債存續期間匹配需求及資金成本，因此長期投資海外固定收益金融商品。

為減少金融市場波動對保險業海外資產的影響，金管會表示，配合政府扶植國內策略性產業及重要建設的政策方向，持續檢討修正法令擴大保險業可投資範圍等，引導鼓勵保險業投入國內公共建設及策略性產業。

金管會統計保險業資金投入公共建設及策略性產業情形，截至2025年第3季底，整體保險業資金新台幣33.5兆元，整體運用在專案運用公共及社會福利事業投資金額（含不動產地上權及有價證券等各類投資管道）約6340億元，其中屬保險法第146條之5專案運用、公共建設及社會福利運用金額為1610億元，占保險業資金0.5%，距法定限額15%的5.02兆元還有相當空間。

為引導保險業投入國內公共建設及策略性產業，金管會表示，後續將持續適時檢討修正法令及研議相關鼓勵措施，主要有3項。第1，為引導鼓勵保險業投入銀髮及長照相關事業，金管會將研議開放保險業依保險相關事業規定投資不需與保險業務連結之長照服務事業。

其次，配合政府扶植策略性產業方向，金管會將修正法令開放保險業投資、融資半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊5大信賴產業，並研訂5大信賴產業的鼓勵投資方案，引導保險業積極評估投資、融資5大信賴產業。

最後，為鼓勵保險業投資創業投資事業與私募股權基金，金管會正研議保險業投資創投事業在500億元內適用較低風險係數，以及保險業透過私募股權基金與創投事業一定比例投資公共建設、社會福利事業及基礎建設得比照100%投資所適用的風險係數規定。（編輯：張均懋）1150106