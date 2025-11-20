金管會揭境外保單有4特徵與5大風險 切勿購買

保險局副局長陳清源表示，境外保單有「四大特徵」，呼籲民眾切勿購買，以確保自身權益。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，境外保單(地下保單)有「四大特徵」，包括：「保險公司名稱多以英文列示」，「保單內容通常以英文書寫」等，呼籲民眾切勿購買，以確保自身權益；此外，金管會更是警示，消費者如果購買「境外保單」，可能會面臨「五大風險」，包括：保險理賠處理困難，消費者恐求助無門等。

保險局副局長陳清源表示，「境外保險」常以「資產管理公司、「財務顧問」等名義，透過社群平台宣傳販售，並以「保費便宜」、「投資報酬率高」、「適合長期持有」等話術吸引消費者，而這些保單，是由未經金管會許可設立的國外保險公司所銷售，甚至有偽造風險。

陳清源指出，「境外保單」缺乏保障，通常具有這四大特徵，第一、保險「公司名稱」多以英文列示。第二、保單「內容」以英文書寫。第三、境外保單的保險費通常需以「美元或其他外幣」繳交。第四、保險商品「未載有」，在我國合法經營之保險公司備查文號或經金管會核准銷售之文號。

「若有保險需求，應選擇經金管會許可設立的保險公司」，陳清源說，民眾應透過合法的銷售通路，購買保險商品。

此外，銷售境外保險商品之公司，都是未依保險法設立經營之外國保險公司，消費者如果購買「境外保單」，可能會面臨下列風險：

一、保險理賠處理困難：如遇保險爭議需自行接洽外國保險公司，且可能會無法獲得妥善處理，消費者恐求助無門。

二、資訊不透明：「境外保單」多以英文書寫或為中文譯本，資訊可能未充分揭露，再加上語言隔閡，導致消費者無法充分了解保險契約內容。

三、法律保障不足：銷售「境外保單」的保險公司不受我國保險法規範，無法獲得我國保險安定基金之相關保障。

四、詐騙風險高：不肖人士可能提供虛假的「境外保單」，使消費者在難以辨別的情況下被騙取保險費。

五、無法適用我國賦稅優惠：「境外保單」不為我國法律所承認，消費者所支付的保險費，無法做為所得稅列舉扣除額；而境外保單之死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法、遺產及贈與稅法有關指定受益人領取之死亡給付不列為被保險人遺產之規定。

保險局也強調，依據「保險法」第167條之1第1項規定，為非本法之保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，除屬配合政府政策需要且經主管機關公告之保險，透過保險經紀人向國外之保險業投保者外，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以上2000萬元以下罰金；情節重大者，得由主管機關對保險代理人、經紀人、公證人或兼營保險代理人或保險經紀人業務之銀行停止一部或全部業務，或廢止許可，並註銷執業證照。

因此，保險局表示，任何人均不得在我國境內代理、經紀或招攬境外保單，否則，將涉有非法銷售境外保單的刑事責任；金管會呼籲，保險從業人員及一般大眾，切勿以身試法，民眾若發現有不肖人士，招攬境外保單之具體事證，可檢具相關事證向司法單位告發或向金管會檢舉。

