金管會揭曉亞資中心成績單 資產管理規模增4.7兆

（中央社記者蘇思云台北23日電）金管會今天揭曉亞資中心成績單，統計去年9月底到今年10月底，金融業資產管理規模增加新台幣4.7兆元至36.26兆元，預計第6年目標達60兆元；台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）上路5個月，累計到11月底開戶數達5萬8587戶。

金管會今天發布亞資中心成績單，金管會主委彭金隆提出「2年有感、4年有變、6年有成」目標。

金管會創新處官員說明，統計到今年12月15日，累計已鬆綁43項法規，去年9月開始推動亞資中心，統計到今年10月底，金融業資產管理規模增加4.7兆元達36.26兆元，2年希望增加4兆元目標已達標，6年目標則希望資產管理規模增至60兆元。

台灣7月開辦第一階段台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），金管會說明，截至11月底共20家投信、35檔基金發行TISA級別。另前經金管會指導具低費率、鼓勵投資人持有2年具引導穩定投資累積儲備特色專案的投信基金（好享退專案、退休準備平台專案），也納入TISA基金範圍，合計67檔基金。

金管會指出，統計自今年7月1日至11月底，TISA帳戶開戶數合計5萬8587戶。

至於擴大投資台灣市場，金管會表示，自今年1月開放以來截至11月底，創新板家數掛牌家數共26家，迄今總成交金額約606.32億元，已達2024年全年度249億元的243.5%，日均成交值2.77億元，較去年度1.03億元增加168.8%。（編輯：楊蘭軒）1141223