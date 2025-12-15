金管會擬擴大保險業投資範圍 可投輔具等長照設備

（中央社記者蘇思云台北15日電）金管會規劃進一步鬆綁保險業投資範圍，讓保險業資金可協助長照機構建立更好的環境。金管會指出，規劃開放保險業可投資長照相關的輔具與輔助相關事業，像智慧病床、輪椅、長照機構相關設備等，被投資對象可以無涉保戶。

金管會今年10月底透過解釋令，擴大保險業可投資的保險相關事業範圍，增加從事健檢中心、健康管理顧問、健康醫療大數據分析等服務，並跟保險業理賠、核保作業等結合的健康福祉事業，且符合規定的健康福祉事業，屬保險法第146條第4項所稱其他經主管機關認定的保險相關事業。

金管會官員向中央社說明，先前10月底的解釋令，讓健康福祉事業範圍更廣，不過，仍需要跟保險業理賠與核保作業結合。考量日前有業者提出建議，研議進一步鬆綁投資範圍，在不涉入長照機構經營的前提下，方向上將開放可投資長照相關的輔具與輔助相關事業，像是智慧病床、輪椅、長照機構相關設備等，希望透過保險業資金，也讓機構有更好的環境、提升經營效率。

官員解釋，這次鬆綁的投資範圍，投資對象本身旗下可以不包含保險業的保戶，但不是說完全就跟保險業務無關；保險業投資後，也可以進一步跟投資對象建立連結，未來如果保單中有實物給付需求時，也可以有相關合作。（編輯：張良知）1141215