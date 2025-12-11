金管會放寬股東會視訊會議限制 明年上路
（中央社記者蘇思云台北11日電）企業若有董監超額改選、解任董事監察人案，現行無法透過視訊輔助股東會決議，金管會今天表示，將預告修正「公開發行股票公司股務處理準則」，未來若發生重大天災、事故時，企業將可召開視訊輔助股東會做決議，確保公司順利運作，新制明年上路。
金管會證期局副局長黃厚銘表示，現行視訊股東會議有2種，一種是視訊輔助股東會，採實體跟視訊並行，另一種是純視訊股東會。以過去4年來看，視訊輔助股東會家數較多，去年110家、今年有120家次採用，純視訊股東會過去僅2023年有1家為了增資召開過。
企業如果有董監超額改選與解任董事監察人議案，現行無法透過視訊輔助股東會決議，另外企業如果有選任解任董事監察人案與合併案等重大議案，現行也無法以純視訊股東會決議。
黃厚銘指出，這次修法主要是有專家學者建議，因此提前因應調整，避免未來發生疫情或其他天災時，影響股東會進行，預告修正「公開發行股票公司股務處理準則」，修法後若發生重大天災、事故時，經濟部依公司法第172條之2但書規定公告後，公開發行公司可針對特定議案召開股東會視訊會議。
這意味發生重大天災、事故時，企業未來如果有董監超額改選與解任董事監察人議案，仍可透過視訊輔助股東會決議，公司如有選任解任董事監察人案，也可透過純視訊股東會做決議。不過，黃厚銘強調，若公司有合併案、股份轉換案等重大議案，公司仍不能召開純視訊股東會決議。
金管會這次修正草案將對外預告60天，黃厚銘表示，預計新制在明年股東會5、6月旺季前就會生效上路。（編輯：楊蘭軒）1141211
