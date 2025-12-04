金管會放寬ETF連結基金規範！國內外ETF均可連結

金管會近日宣布放寬ETF連結基金的發行限制，允許連結主動式ETF及國外ETF，相關新規已於12月4日正式實施。根據金管會證期局副局長黃仲豪的說明，此次政策調整旨在因應市場需求，為投資人提供更多元的資產配置選擇。

金管會近日宣布放寬ETF連結基金的發行限制，允許連結主動式ETF及國外ETF，相關新規已於12月4日正式實施。（圖/資料照）

黃仲豪指出，自2018年金管會開放投信公司發行ETF連結基金以來，該類基金主要集中於台股ETF。然而，隨著市場逐漸成熟，金管會參考投信投顧公會的建議，決定取消過去的限制，允許基金連結主動式ETF及國外ETF。此舉將使投資人能夠透過單筆申購或定期定額的方式，輕鬆參與更多元的ETF市場。

廣告 廣告

他進一步解釋，ETF連結基金是指基金資產至少90%投資於單一檔投信公司管理的ETF（即主基金）。過去，若要連結國外ETF，投信公司需取得「鼓勵投信躍進計畫」的資格，但新規實施後，無論是否具備該資格，業者均可申請連結國外ETF。

截至2025年10月，台灣市場已有290檔ETF，管理資產規模超過新台幣7兆元。然而，ETF連結基金市場相對較小，目前僅有7檔，總規模約429億元。黃仲豪認為，隨著新規實施，這一市場有望迎來更多發展契機，特別是對於偏好小額投資的民眾而言，ETF連結基金將提供更低門檻的投資選擇。

根據金管會的統計，ETF的流動性高，但需要透過券商交易，並支付證交稅；相比之下，投資基金則不需要開設證券帳戶，且適合小額投資者。此次新規的實施，預計將吸引更多投資人參與ETF連結基金市場，進一步促進台灣資本市場的發展。

延伸閱讀

台股收盤重摔283點 台積電跌30元收1410

新台幣11月大貶6.59角 匯銀：不排除回測31.5元

新台幣翻貶收31.408元 熱錢流出11月重貶6.59角