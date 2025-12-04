金管會放寬ETF連結基金限制 可連結國外與主動式ETF

（中央社記者蘇思云台北4日電）金管會自2018年開放投信公司發行ETF連結基金，現行ETF連結基金主要投資在台股ETF。金管會今天表示，放寬ETF連結基金發行限制，包括主動式ETF以及國外ETF都可作為連結基金，新規已正式上路。

金管會證期局副局長黃仲豪在例行記者會上說明，ETF連結基金是指基金資產至少9成以上投資在單一檔投信公司本身所管理ETF（主基金）的基金。

黃仲豪舉例說明，民眾可透過券商購買元大台灣50 ETF（0050），但元大也有發行0050連結基金，概念上就是9成的錢投資在0050這檔ETF，初期是先開放投資台股ETF，民眾可透過單筆申購或定期定額方式，向銀行、投信、基金平台等通路申購這類台股ETF連結基金。

黃仲豪指出，考量市場愈加成熟，這次參採投信投顧公會建議，放寬ETF連結基金發行限制，主要有2點，一是可發行連結主動式ETF的產品，二是也可連結國外ETF。

黃仲豪進一步說明，過去ETF連結基金如果要連結國外ETF，業者必須拿到「鼓勵投信躍進計畫」（躍進計畫）才行，現在放寬後，不論業者是否有拿到躍進計畫都可申請連結國外ETF。

根據新規，未來無論主動或被動ETF連結基金，其主基金均不再以台股ETF為限。

金管會截至10月統計，台灣ETF共290檔、管理資產管理規模（AUM）為新台幣7兆元多，相比之下，ETF連結基金市場較小，目前累計是7檔，總規模約429億元。

黃仲豪觀察，不同投資人可能有不同管道偏好，如果買ETF，是跟券商開戶，模式跟買股票類似，要繳證交稅，若為買基金則是繳管理費；以流動性來看ETF流動性較高，但基金則不用特別跟券商開戶，門檻可能相對適合小額投資人。（編輯：楊蘭軒）1141204