金管會新春記者會1／展望2026年7大面向推進 壽險業年省900億元避險成本配套2月出爐

展望2026年，彭金隆表示有7大面向推進。

就金管會統計至2025年11月底，金融三業的銀行、證期投信、保險，稅前盈餘達9,508.1億元，年減幅從11％收斂至6.98％，由於壽險面臨稅前盈餘30％要提存外價金的挑戰，因此全年獲利要挑戰新高有難度。

金融壽險面臨稅前盈餘30％要提存外價金挑戰，因此全年獲利要挑戰新高有難度。年省900億元避險成本如何運用？彭金隆指出，金管會積極協助壽險業「轉骨」，今年正式上路的壽險匯率會計新制剩「最後一哩路」，配套措施2月出爐。

廣告 廣告

針對匯率會計改革新制「配套」措施方面，目前國泰人壽、新光人壽、臺銀人壽皆已公告將採用「AC債券匯率攤銷法」的匯率會計新制，未實現匯損不再列入損益。各界更關心的是「配套措施」，因此應會到2月才出爐。

主委彭金隆表示，將在既有成果上持續推動7大重要工作，透過法規鬆綁與新商品開放，將更多資金留在台灣，並吸引國際機構來台，創造具有競爭力的產業投資機會，提升台灣在國際金融市場的能見度。

彭金隆表示，過去一年面對國際金融與經濟情勢不確定性，金管會持續以安全與發展並進原則，推動金融市場健康發展。在安全方面，除強化金融機構資本韌性、風險管理與公司治理，並積極推動與國際支柱接軌，同時透過持續深化金檢、提升監理科技運用，確保金融體系穩定運作。

展望2026年，彭金隆表示，金管會將在既有成果上持續推動多項重要工作，包括：1.強化防詐法制的架構與措施。2.持續推動亞洲創新籌資平台。3.持續推動VAST專法立法及研訂相關授權子法。4.因應台灣實施IFRS 17及新一代清償能力機制，強化壽險業資產負債管理、資本韌性及永續經營能力。5.推動金融資安韌性發展藍圖。6.持續辦理金融行動創新法規調適平台。7.推動亞洲資產管理中心相關措施。

更多鏡週刊報導

金管會新春記者會2／2年有感成績單揭曉 彭金隆：持續「安全與發展並進」原則和防詐

電玩展開展／商務區首度移師一樓擴大舉辦 童子賢：預計促成逾2,000場商務洽談

童子賢從H200剖析中美博弈還沒完 大嘆「快樂做產品的時代過去了！」