金管會新春記者會2／2年有感成績單揭曉 彭金隆：持續「安全與發展並進」原則和防詐

彭金隆指出推動亞資中心，做穩、做強、做長。

今（29）日金管會金馬年新春記者會，不同以往，主委彭金隆2024年5月一上任後就致力推動台灣成為亞洲資產管理中心，同時喊出「2年有感、4年有變、6年有成」口號，首度成績單揭曉。

2025年雖有川普關稅戰、新台幣強升等亂流，但金融業表現持穩，金管會29日舉行2026年新春記者會，揭露2025年全年金融業稅前盈餘達9,880億元，較2024年衰退6.7％。主委彭金隆強調，2025年國際金融與經濟環境的不確定性，金管會持續「安全與發展並進」的原則，推動金融市場健康發展。

彭金隆指出，這些政策不僅提升金融業的國際競爭力，也讓金融業體系更有效地支持實體經濟發展，也持續重視金融消費者保護。近年詐騙手段不斷翻新，對民眾財產安全造成威脅，防詐也是重點工作。

過去一年，已強化銀行臨櫃關懷，精進防詐法制並透過公司協力與合作，提升防詐精準度，進最大努力保護民眾的財產安全，同時我們也將融資租賃公司納入金融消費者保護規範，擴大消費者的保障範圍，並且持續推動信託維持保險以高齡友善等金融服務作區。

彭金隆指出，金管會也持續推動亞洲創新籌資平臺，持續推動在幾個專法立法及研究相關授權子法，因應我國實施IFRS17及ICS，提升金融業資本韌性及永續經營能力。截至2025年12月15日，金管會已完成43項法規鬆綁，銀行保險證券等三業金融資產管理規模截至2025年10月底已較政策2024年9月推出時增加了4.7兆元達36.26兆元，距2年要拚增4兆元的目標已提前達標，達標率117.5％，金管會目標是6年要增至60兆元。

