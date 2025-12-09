金管會明年未規劃赴中金檢 新南向國家將成重點區域

（中央社記者蘇思云台北9日電）疫情後金管會恢復海外實地金檢，媒體關切金管會明年是否有到中國金檢規劃。金管會今天表示，明年未規劃赴中國金檢，但仍會透過其他方式掌握風險；明年規劃到香港與其他海外地區金檢，像是國銀近年積極在新南向國家設立新分支機構，將是未來規劃金檢的重點區域。

金管會自疫情爆發後，近年都未前往中國金檢，媒體關切2026年是否有規劃到中國金檢。

金管會主秘林志吉在例行記者會上指出，考量明年預算有限，目前也還沒經過立法院審查通過，加上本國銀行對中國曝險持續下降，因此沒有安排到中國金檢。

根據金管會統計顯示，金融三業截至今年9月底對中國曝險降至新台幣7876.75億元，創下歷史新低，年減18.73%。銀行業9月底對中國曝險7273.73億元，年減17.85%，其中在授信、投資、資金拆存等項目全數都呈現年減。

林志吉解釋，金管會仍會以其他方式進行了解，包括針對在台灣的總行進行實體檢查，去檢視對海外分行與子行度管裡是否適當，以健全內控機制；也會透過在台灣總行送來的檢查結果、海外當地會計師查核報告來看是否有缺失，以及透過日常性的場外監理報表，檢視資產品質。

媒體詢問是否會透過到香港金檢來取代到中國金檢，林志吉指出，除非銀行參加共同聯貸案，有共同曝露風險，不然很難稱之為取代作法。金管會每月都會要求銀行提供許多場外監理報表數據，包括各海外分行業務承作量、件數、逾期放款比率與提列備抵呆帳數等，也可藉此掌握中國與其他海外分支機構的營運風險。

至於明年金檢規劃，林志吉表示，明年目前規劃不會到中國金檢，但會到香港與其他海外地區金檢，考量國銀近年在新南向國家也設立新的分支機構，將是未來規劃金檢的重點區域。（編輯：張良知）1141209