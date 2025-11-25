金管會核准台新壽與新光壽合併 資產近4兆市場排第4
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天(25日) 通過台新人壽及新光人壽之合併與更名申請案。金管會表示，台新人壽與新光人壽兩家合併之後，總資產達3兆9619億元，市場排名第四大；員工人數方面，截至10月底為止，台新人壽為1425人、新光人壽則為1萬5392人。
金管會保險局副局長蔡火炎指出，台新人壽及新光人壽是依據「金融機構合併法」相關規定提出合併申請，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，存續公司台新人壽並將於合併基準日，預定明年1月1日，起更名為「新光人壽」，經審核尚符相關規定。
金管會統計，截至今年9月底，台新人壽總資產為3580億元、排名16名，新光人壽總資產為3兆6039億元、排名第4；因此，合併後，總資產達3兆9619億元，市場排名第4大。
其次，在獲利方面，截至9月底，新光人壽「稅後虧損」311.8億元，至於台新人壽「稅後獲利」16.4億元。
蔡火炎表示，金管會已於審核本案時，要求台新新光金控出具增資承諾，如果未來有增資需求，就會依照金控法規定履行義務；同時，也要求台新人壽出具「聲明書」，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益，將不受任何影響，並且將主動致函相關保險契約之要保人，確保保戶服務不中斷。
更多自由時報報導
獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊
對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡
LTN經濟通》中國番茄也洗產地 義大利不忍了
森崴風暴延燒富崴、九崴 董座胡惠森請辭下台
其他人也在看
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
減肥新藥超熱！「醫藥大廠」開盤即攻漲停炸出11億元 近6千人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於市場對減肥新藥CBL-514臨床進度的關注，醫藥大廠康霈*（6919）今（25）日股價表現搶眼，開盤即攻漲停，上漲13.5元至1...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
Ｑ3淨利年增255%！「這檔」獲MSCI青睞爆3.9萬成交量悍噴4% 華邦電也飆不贏
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導指數編纂公司明晟（MSCI）半年度調整於昨（24）日盤後生效，台股加權指數爆出7140.87億巨量，其中MSCI全球標準指數新增致茂...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 3 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 12 小時前
迎廣桃園廠獲輝達認證，GB300正式出貨，訂單滿到明年H1
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼廠迎廣(6117)桃園伺服器廠區第三季正式獲輝達認證，9月起為客戶量產出貨GB300系統組裝訂單，業績加溫，第四季業績可望優於上季，再創新高，展望明年，因客戶訂單能見度高，迎廣受惠，產能滿到上半年。迎廣週一(24日)召開法說會，說明第三季財報與後市展望。在AI伺服器訂單持續成長之下，第三季營收8.61億元再創新高，毛利率維持31.87%高檔，稅後盈餘1.26億元，較上季大增2.8倍，年增率逾七成，EPS 1.36元，累計前三季稅後盈餘23.9億元，年增率11%，營業利益3.34億元，年增21%，稅後盈餘為2.02億元，年減24%，EPS 2.21元。迎廣指出，前三季伺服器業績佔比已達57.37%，較去年同期的56%持續成長，再創新高紀錄，電腦機殼佔比則為31.04%，略低於同期的31.24%，電源供應器3.38%，散熱模組1.59%；展望明年，因AI伺服器的訂單能見度高，成長可期，因此伺服器的業績佔比可望正式突破6成，電腦機殼佔比則將首度下降到30%以下，產品結構持續優化。由於台系品牌主力客戶獲輝達關聯企業訂單，第三季迎廣桃園伺服器組裝廠正式取得輝財訊快報 ・ 1 天前
緯創苦撐平盤之上拚回140元大關 分析師示警：轉弱訊號浮現
代工大廠緯創（3231）今（24）日股價開高在140.5元，惟盤中一度震盪翻黑跌逾1%、探至137.5元，140元大關得而復失。豐銀投顧分析師李世新受訪時表示，緯創今日走勢明顯受制於上方壓力，技術面轉弱訊號浮現，短線操作須提高警覺。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
資金逢低加碼 0050、0056投資人數雙增
台股上周隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50(0050)與主要高股息ETF，0050周增7.4萬人奪冠，並改寫6/20分割恢復交易後次高紀錄；元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)分別周增2.1萬、1.3萬人。中時財經即時 ・ 1 天前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 4 小時前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
殺不死的記憶體！華邦電狂飆4%「湧進15萬大量」大摩：漲價循環剛開始
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導上週五（21日）美股強勢收紅，帶動今（24日）台股止跌反彈，前一週遭重挫的記憶體族群也一併回神。截至10點20分，華邦電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
147萬小資族哭暈！外資再砍0050「34天抱走993億元」 2檔百萬人氣ETF也遭狙擊
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（24）日開高震盪，終場加權指數收在26504.24點，上漲69.30點，漲幅0.26%，受指數編纂公司明晟（MSCI）半年度調整於...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
打敗「退休金焦慮」準備好退休三桶金 老後不怕錢不夠用
「退休金焦慮」已成全民話題，隨著平均餘命拉長、通膨讓物價不斷上漲，該如何積攢退休金才不會變成下流老人？理財作家嫺人在Yahoo TV《進擊的荷包》分享如何回推出每月該存多少退休金，退休三桶金如何分配比例？又該怎麼領？她力勸上班族一定要投資，才能養大退休金。進擊的荷包 ・ 1 天前
台股再現異常波動！南亞科股價瘋漲被盯 「矽光子大咖」近90天猛飆174%...高盛單日倒貨破億遭列注意股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（24）日開高震盪，終場加權指數上漲69.3點，漲幅0.26%，收在26,504.24點，成交金額7,130億元。證交所於昨日公布最新...FTNN新聞網 ・ 9 小時前