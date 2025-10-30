金管會溫馨叮嚀：汽車第三人責任險，3種情況產險公司不賠
我國汽車第三人責任保險的投保比率高達80%上下，汽車超額責任保險的投保比率也有50%上下，金管會今（30）日發布新聞稿溫馨叮嚀，有三種情況，產險公司不會理賠，民眾務必留意。
金管會今日傍晚舉行例行記者會，金管會保險局副局長陳清源解說時指出，有三種情況，產險公司不會理賠汽車第三人責任保險，如下：
第一，駕駛人無照駕駛、吸毒，或受酒類影響（酒駕），因屬犯罪行為，產險公司不賠。
第二，自用車出租或營業，因自用車有自用車的費率、營業車有營業車的費率，自用車出現出租或營業行為，產險公司不賠。
第三，汽車第三人責任險的保障範圍，不包含被保險汽車（己方）的乘客，包括體傷與財損。簡單講，產險公司不賠己方車內的乘客。
強制險與第三人最大差別：賠不賠乘客
金管會保險局官員解釋，強制汽車責任保險只賠體傷，但保障對象最廣，除了駕駛人不賠，其餘包括己車乘客、己車以外之人，全部都賠，但有每人傷害醫療最高20萬元、死亡或失能最高200萬元的上限。
所以，金管會提醒車主可視需求增加投保汽車第三人責任保險，以移轉風險。
汽車第三人責任保險雖然體傷與財損都賠，但是不賠己車，包含己車之駕駛與乘客。保額部分，陳清源說，視各家產險公司自身風險胃納，每家公司的核保政策不太一樣。
談賠償和解，要通知產險公司
陳清源提醒，民眾萬一不幸發生汽車交通事故，應保持鎮靜，立即報警處理，妥善留存車禍相關資料，依約向產險公司申請保險給付。
他並溫馨叮嚀，發生交通事故，被保險人需與對方受害人就賠償責任進行和解時，應該要通知產險公司派員參與，以免造成產險公司不受和解協議拘束的情形。
換言之，民眾撞到人談和解時要通知產險公司，免得產險公司屆時不認帳。
汽車第三人損失率高，介於70～76%
根據金管會統計，過去3年來（2022～2024），我國汽車第三人責任保險的投保率（簽單車數／車輛登記數）介於79～81%，汽車超額責任保險的投保率介於47～55%。
損失率（已發生賠款／滿期保費）部分，汽車第三人責任保險的損失率介於70～76%，汽車超額責任保險的損失率介於28～35%。
金管會保險局官員解釋，簽單保費為民眾一般認知，簽約投保時繳交的保費，滿期保費則是隨著時間經過，按比率認列保費。假設花100元投保1年期車險，目前只過了半年，簽單保費為100元，滿期保費為50元，1年期滿後，滿期保費才會變成100元。
