金管會祭重拳！4類人「帳戶恐凍結」錢領不出來

為了防堵詐騙金流、強化金融監理，金融監督管理委員會（金管會）日前發布新聞稿，預告將修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，目的在於強化銀行善良管理人責任，有效阻斷不法金流。若修法流程順利，法規預計將於4月中旬上路。





金管會打詐祭重拳「4類人」帳戶恐凍結！「銀行可直報高檢署」修法後更嚴格

金管會依據《銀行法》，針對現行第二類「疑似不法或異常」的帳戶進行修法。（示意圖／民視新聞資料照）

阻斷詐騙金流：金管會攜手高檢署建立「預警中心」機制

金管會依據《銀行法》強化銀行對存款帳戶的管理人責任，針對現行「疑似不法或異常」的兩類帳戶進行修法。第一類為「確定不法」，如偽冒開戶、警示帳戶、衍生管制帳戶；第二類是「疑似不法或異常，有持續監控之必要」，而此次修正重點主要為擴大「第二類帳戶」的認定態樣，包含「約定帳號設定頻繁」及「高風險外籍人士管控」等14項指標，以提升銀行的警覺性，同時配合高檢署「可疑帳戶預警中心制度」，新增在重大急迫情況下，銀行可直接通知高檢署的機制，透過加強監控與檢警協作，在第一時間阻斷可疑資金流向，更有效率地打擊詐騙與洗錢犯罪。

金管會預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，強化銀行與執法機關合作。（圖／翻攝金管會官網）

未來管理趨嚴！從移工管控到個人帳戶風險

除了擴大異常樣態的監控，金管會針對高風險外籍人士的「帳戶管控機制」已於今年1月正式上路，凡符合聘期屆滿離境、終止僱傭契約離境、行蹤不明或非法工作遭收容等四種情況之移工，銀行即可暫時凍結其帳戶以防堵不法利用。目前相關管理辦法的修正草案已進入為期60天的公告期，順利的話，法案最快4月份上路。金管會也特別提醒民眾，未來帳戶管理將趨於嚴謹，應妥善個人帳戶使用，避免因借用帳戶或異常金流而影響到自身權益。

