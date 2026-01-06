根據統計，金管會裁罰金額，連4年未達標且創7年次低。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕年度結束，金管會昨天公布去年全年裁罰結果，裁罰預算收入編列2億6337萬元，不過，實際上，整體罰鍰紅單共開出2億0255萬元，預算達成率只有76.9％，不但已連續4年「槓龜」未達標，裁罰金額也是近7年次低。

所謂金融三業分別是「銀行業」、「保險業」及「證券期貨業」。至於這項罰鍰數字統計，以金管會轄下「銀行局」、「保險局」及「證期局」的開罰金額，以及「上市櫃公司」的罰單。

金管會公布2025年全年裁罰情況，「金融三業」與「上市櫃公司」合計開罰金額為2億0255萬元，年增13.88%，金額創下7年來次低、僅高於2024年。根據統計，金管會2024年裁罰307件，裁罰金額1億7786.5萬元，2025年比2024年還少10件，開罰2億0255萬元，其中，銀行局開罰金額較2024年增加，至於保險局、證期局裁罰金額雙雙都是減少。

檢視最近5年的裁罰狀況，2021年寫下3.34億元歷年新高的紀錄；2022年罰鍰共2.53億元、金融三業相關缺失仍多；2023年的罰鍰為2.35億元、主要受到重大金融缺失案件影響；2024年全年裁罰約1.78億元，創下9年來新低，主要因銀行業重大案件減少；至於2025年為2.02億元、創7年來次低紀錄。

就金管會3大局來看，首先是銀行局，去年開罰17件、裁罰金額7034萬元，件數年減1件，不過，罰鍰年增2759.5萬元。銀行局副局長王允中表示，罰鍰增加主要是因去年大額裁罰件數較多，前3大裁罰案分別是台灣銀行被罰2200萬元，其次是國泰世華銀與上海商銀同樣各罰1200萬元。

其次，就保險局方面，保險局主秘古坤榮指出，去年保險局合計開罰36件、裁罰金額5402萬元，年減88萬元；他表示，主要因2024年針對「保經保代」執行專案檢查，部分裁罰案遞延到2025年開罰，導致件數增加。

保險局前3大金額裁罰案，依序為明台產物開罰900萬元，台灣人壽開罰720萬元以及台灣人壽違反保險法跟個資法遭罰370萬元。

再者，「證券期貨投信業」去年開罰58件、開罰金額2885萬元，若與2024年相比，件數跟金額都有下滑。就「上市櫃公司」部分，去年裁罰4934萬元，件數、金額雙雙減少下滑；檢視證券期貨投信業的裁罰案件，有5家業者同樣是被開罰120萬元，包括：國泰投信、復華投信、永豐金證券、元大證券與京城證券等。

