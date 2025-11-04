金管會認證「大到不能倒」銀行名單出爐 6家全連莊

合庫銀

金管會公布2025年「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單，今年入選的六家銀行與去年相同，仍為中信銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合庫銀行及第一銀行，已經是連續第六年名單完全相同。而依據最新數據，六家銀行已經在今年第一季全數提前達標2025年最低資本要求。

金管會與央行、財政部及中央存保公司組成工作小組，於2019年底完成篩選架構及強化監理措施，公布系統性重要銀行為中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀及合庫銀5家，2020年再加入一銀。

金管會銀行局副局長王允中指出，目前第七家的潛在名單為「臺灣銀行」，但四大面向尚未完全達標。

王允中指出，為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行的風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系的衝擊，金管會之前邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司（存保公司）組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於2019年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，據以核算本國銀行的系統重要性得分，並指定D-SIBs。

經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年於各年底前平均提列2％額外法定資本要求及2％內部管理資本要求(為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，目前6家D-SIBs的內部管理資本是自2022年至2025年分4年提列完成)，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期的壓力測試。

金管會表示，目前6家D-SIBs之資本適足比率均已符合最終資本要求，並已於申報第二支柱監理審查原則相關資料時，併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另D-SIBs於2025年申報第二支柱壓力測試之結果，符合兩年度之合格標準。

D-SIBs在金融市場係具有領導性地位之銀行，金管會期許，6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營的穩定性及健全性。

